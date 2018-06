MÅLSCORER: Erling Braut Håland satte ett av målene da Molde og Sarpsborg delte poeng mandag kveld. Foto: Audun Braastad, NTB scanpix

Moldes stjerneskudd lå flere uker på sykehus før sesongstart

Erling Braut Håland (17) har tatt Eliteserien med storm, men like før sesongstart var han såpass dårlig at han måtte tilbringe flere uker på sykehus.

– Det ble en kort oppkjøring på meg. Jeg fikk 15 minutter mot Aalesund, det var min «preseason» før Eliteserien startet, sier Håland til VG.

Han har for alvor slått seg opp i norsk fotball, etter å ha fått gjennombruddet sitt i fjor høst. Denne sesongen har han vært en svært viktig brikke for Molde. Allerede nå kobles han til store utenlandske klubber, og omtales som et av Norges heteste overgangsobjekter i sommervinduet.

Den siste tiden har han imidlertid slitt med en liten skade, og i Moldes siste kamp mot Start var han ute av troppen. Klubben bekrefter imidlertid at han er tilgjengelig til «Derbylørdag» mot Kristiansund.

Lungebetennelse

For en måneds tid siden var han en av målscorerne da Molde spilte uavgjort mot Sarpsborg på bortebane. Etter kampslutt snakket han med VG om både mål, form og flyt - men også om den noe spesielle sesongoppkjøringen.

– Plutselig ble jeg helt satt ut. Jeg fikk lungebetennelse, og måtte på sykehus i to uker, forteller 17-åringen.

– Det var kjedelig å ligge et par uker på en sykehusseng, på et sykehus i Ålesund, to timer unna. Men man lærer jo av slikt også. Det er en erfaring, sier den reflekterte Molde-spilleren.

– En energibunt

Molde-sjef Ole Gunnar Solskjær er imponert over at Håland har kommet seg raskt tilbake i slag.

– Han vokste kanskje en centimeter på at han fikk ligge i sykesengen i ti dager, ler Solskjær.

– At han har kommet seg såpass, og også fikk spilt tre kamper for G19-landslaget i landslagspausen, er imponerende - gutten er en energibunt.

At det visstnok skal være store klubber som har Håland på radaren, tenker 17-åringen fint lite på.

– Jeg fokuserer bare på å gjøre det bra i Molde. Jeg kan ikke slappe av nå, jeg er 17 år og må jobbe hardt og levere for Molde, slår han fast.

Solskjær er bombesikker på at Håland har en stor framtid foran seg.

– Han er veldig god. At han er en potensiell landslagsspiller, det er jeg helt sikker på - så lenge han holder seg skadefri, sier Solskjær.

PS! Til helgen er det duket for «Derbylørdag» i vest når Molde reiser til Kristiansund. Kampstart er klokken 18.00.