KLUBBEIER: Sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan (i midten), her avbildet fra 2010. Foto: ANDREW YATES / AFP

Kilde i UEFA: Vurderer å gjenåpne etterforskning av Man. City etter Football Leaks

FOTBALL 2018-11-13T17:10:55Z

En kilde i Det europeiske fotballforbundet (UEFA) varsler at de vil etterforske storklubber etter mistanke om økonomisk doping i kjølvannet av datalekkasjen Football Leaks.

Ifølge De Standard er ikke de aktuelle klubbene navngitt i en pressemeldingen fra UEFA, men den belgiske avisen hevder at det skal dreie seg om tidligere saker mot blant annet Manchester City og Paris Saint-Germain.

Brudd på «Financial Fair Play» kan i ytterste konksekvens føre til utestengelse fra Champions League.

UEFA skriver i en offisiell redegjørelse at hvis det viser seg at tidligere etterforskning har ført til gale konklusjoner, kan de bli åpnet igjen, og tatt opp sak for sak.

I 2008 tok miniputtstaten Abu Dhabi kontroll over Manchester City. Deretter bladde nabo og erkerival Qatar opp milliarder for å sikre seg Paris Saint-Germain tre år senere.

Milliardene strømmet inn på bankkontiene til de to klubbene, samtidig som UEFA jobbet for å sette en stopper for økonomisk doping. Men samtidig som stadig strengere krav til sunn økonomi – såkalt «financial fair play» – har blitt introdusert de siste årene, har UEFA i skjul forhandlet med storklubbene som brøt de ferske reglene.

I hovedrollen: Gianni Infantino. I dag er han verdens mektigste fotballeder, som president i FIFA. Men for få år siden var han generalsekretær i UEFA. Da gikk han rundt uavhengige granskinger om finansiell doping, og ga i stedet råd til Manchester City og PSG om hvordan de skulle få lavest mulig straff.

Det kommer frem gjennom historiens største datalekkasje, Football Leaks. Den tyske avisen Der Spiegel har mottatt mer enn 70 millioner dokumenter fra en anonym kilde og gjort dem tilgjengelige for VG og 13 andre partnere i European Investigative Collaborations (EIC).

Manchester City og PSG blåste opp verdien på sponsorkontraktene sine for å skjule brudd på de økonomiske reglene. Ifølge De Standard skal City ha tredoblet prisen på markedsavtalene i forhold til den faktiske verdien. Hvis de hadde holdt seg til realistiske tall hadde de tapt 233 millioner euro over en to års periode. Det er 188 millioner euro mer enn det «financial fair play» tillater.

VG vet at UEFAs egen etterforskningsleder, Brian Quinn, forlot stillingen som som følge av avtalene UEFA, anført av Gianni Infantino, gjorde med PSG og Manchester City.

UEFA understreker at de for øyeblikket ikke har konkrete planer om å åpne gamle saker, som ble sett på som avsluttet i 2014, men at det er aktuelt.