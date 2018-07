BENÅDET: En dopingdom skulle egentlig forhindre Paolo Guerrero i å spille VM, men slik gikk det ikke - her spiller han mot Danmark. Nå dukker navnet hans opp i forbindelse med en brasiliansk lege som knyttes til doping. Foto: MAX ROSSI / REUTERS

Brasiliansk idrettslege i hardt vær etter TV-avsløringer

Publisert: 02.07.18 15:20

FOTBALL 2018-07-02T13:20:24Z

Idrettslegen Mohamad Barakat skal ha hjulpet mange fotballspillere. Nå er han i hardt vær - etter at han ga ut dopingmidler til en journalist.

Barakat har vært i søkelyset til brasilianske myndigheter, men TV-kanalen ARD får opplyst at etterforskningen av ham ennå ikke er avsluttet.

Derfor valgte ARD, med den kjente dopingjournalisten Hajo Seppelt som en av bidragsyterne, å gå legen nærmere i sømmene. De sendte ut en lokkefugl, en person forkledd som en ambisiøs idrettsutøver, til Barakats klinikk i São Paulo, og allerede ved første konsultasjon ble vedkommende tilskrevet medikamenter som inneholdt ulovlige stoffer.

Undersøkelsene til den anerkjente tyske TV-kanalen viser at en rekke profesjonelle fotballspillere har besøkt klinikken til Barakat.

ARD skriver at de sjekket medikamentene ved det WADA-godkjente laboratoriet i Köln, og at laboratoriet bekreftet at det de fikk utskrevet inneholdt to ulovlige stoffer, anastrozole - et stoff brukt for å senke østrogen-nivået hos kreftpasienter - og det antiinflammatoriske stoffet cortisol.

En som tilsynelatende har blitt behandlet av Barakat, er Peru-kaptein Paolo Guerrero. I 2013 postet legen et bilde av duoen på sosiale medier og sa at Guerrero snart kom til å «fly over banen igjen». Guerrero spilte nylig VM for Peru, det på tross av en dopingdom .

Barakat har ikke besvart ARDs henvendelser. ARD har heller ikke fått en uttalelse av Guerrero eller det peruanske fotballforbundet.

Gullballen-vinner Kaká og VM-vinner Rivaldo er blant de aller mest kjente som har latt seg avbilde med Barakat, riktignok etter at de ga seg som profesjonelle fotballspillere, og det er usikkert om de har mottatt behandling, ifølge ARD .

Ikke nok med det. Ifølge ARD satte Barakat undercover-journalisten i kontakt med en dopinglanger, der han hadde muligheten til å kjøpe steroider over telefonen.

Det er ikke første gang ARD tar en nærmere titt på tvilsomme brasilianske leger. I 2017 rapporterte kanalen om Julio Cesar Alves, som hadde skrytt av å dope spillere på det brasilianske landslaget. Også den gang gikk ARD undercover - og ble tilskrevet ulovlige medikamenter.

ARDs undersøkelser stemmer også overens med de siste statistikkene til WADA. Ikke i noe annet land er det flere positive dopingtester enn i Brasil , ifølge ARD, og heller ikke landslagsspillerne er skånet for saker. Fred, som er til stede i Russland og nylig signerte for Manchester United , måtte i 2015 sone for å ha testet positivt på et stoff som blant annet brukes for å skjule bruken av anabole sterioder.