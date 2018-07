SINT: Thibaut Courtois, som her bivåner en duell mellom Olivier Giroud og Moussa Dembélé, satte ikke pris på Frankrikes spillestil i kampen. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Belgia-keeper til angrep mot Frankrike: – Anti-fotball

Publisert: 11.07.18 07:00

ST. PETERSBURG (VG) (Frankrike – Belgia 1–0) Belgias keeper Thibaut Courtois (26) er svært misfornøyd med måten Frankrike tok seg til VM-finalen på.

Chelsea- og Belgia-profilen så nærmest rasende ut da han entret pressesonen etter 1–0-tapet i semifinalen mot Frankrike .

De franske journalistene ropte etter å få noen kommentarer fra ham, men en furten Courtois gikk rett forbi og henvendte seg i stedet til den engelsktalende delen av pressen.

Der gikk han til hardt angrep mot den franske spillestilen.

– De spiller bare anti-fotball. Spissen deres var 30 meter fra målet. Jeg har aldri opplevd det før. Jeg ville foretrukket å tape mot Brasil, et lag som tør å spille fotball og kan vise at de er bedre enn oss. Frankrike er ikke det. Derfor er dette tapet veldig surt, sier Courtois.

– Det er synd for fotballen at Belgia ikke vant, mener han.

De Bruyne til VG: – Det var 50–50

Belgias stjernespiller Eden Hazard sendte også et stikk i retning den franske stilen.

– Jeg er skuffet fordi vi fortjente å vinne. Jeg foretrekker å tape og spille slik vi gjorde, enn å vinne slik Frankrike gjorde. De spilte som de alltid har gjort under Didier Deschamps: De forsvarer seg og satser på kontringer. Men det fungerer, sier driblefanten som ble oppfostret i franske Lille før han ble Chelsea-spiller.

VG spurte Belgias playmaker Kevin De Bruyne om han stiller seg bak lagkameratenes kritikk mot Frankrike, men den rødhårede 27-åringen ønsket ikke å kaste seg inn i ordkrigen.

– Jeg synes det var 50–50. Vi hadde sjanser, de hadde sjanser. I en semifinale på dette nivået er det minimale forskjeller. Forskjellen i dag var en corner. Sånn er det. Vi prøvde så godt vi kan, men scoret ikke. Vi er skuffet, men stolte over det vi gjorde. Måten vi gikk ut på i dag, var positiv, sier De Bruyne til VG.

Manchester City-spilleren var forbløffende rolig og tålmodig foran pressen etter det bitre tapet mot franskmennene, men etter et kritisk spørsmål fra en belgisk journalist om hvorfor de ikke klarte å skape sjanser etter Frankrikes åpningsmål, virket De Bruyne litt irritert:

– Hvorfor tror du? De spilte mer defensivt. Men det har de rett til. Det var ikke meningen at det skulle gå for oss denne gangen.

– Kanskje spillet vårt var stygt

VG konfronterte de franske stjernene med kritikken fra Courtois etter kampen.

– Vi bryr oss ikke om hva andre sier. Kanskje spillet vårt var stygt, kanskje vi ikke hadde ballen så mye, men til syvende og sist er det vi som er i finalen og har en kamp på søndag, smiler franskmannen, sier Antoine Griezmann til VG.

– Jeg tenker at vi vant, og at det er det viktigste. Alle har lov til å tenke det de vil. Vi er veldig fornøyd med mesterskapet vårt igjen, sier stopperkjempen Raphaël Varane til VG med et stort smil om munnen.

Belgia hadde ballen klart mest mot Frankrike (61 prosent), men det var faktisk franskmennene som hadde flest avslutninger på mål: Fem mot Belgias tre. Den franske midtstopperen Samuel Umtiti scoret kampens eneste mål på en heading etter corner fra Antoine Griezmann.