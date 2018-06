PÅ PLASS: Sepp Blatter, den tidligere presidenten i FIFA, er utestengt i seks år fra all fotball på grunn av korrupsjon. Foto: Dmitry Serebryakov / TT NYHETSBYRÅN

Utestengte Blatter på plass i VM «på Putin-invitasjon»

Publisert: 19.06.18 22:51

MOSKVA (VG) Den utestengte, tidligere FIFA-presidenten Sepp Blatter (82) er på plass i Russland og skal se flere VM-kamper. Ifølge avisen Sport Ekspress er han der på invitasjon fra Vladimir Putin.

Etter planen skal Blatter se Portugal-Marokko onsdag og Brasil-Costa Rica torsdag.

Blatter har blitt utestengt fra all internasjonal fotball i seks år etter avsløring av korrupsjon.

Det betyr at han ikke kan være offisiell gjest ved kampene i verdensmesterskapet.

– Det er foreløpig ikke klart om det blir noe møte med president Putin, sier Blatter ifølge nyhetsbyrået AP.

Tass siterer Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov på at Putin foreløpig ikke har avsatt tid til møte med den tidligere FIFA-presidenten.

Men ifølge Sport Ekspress er han altså i Russland på invitasjon fra Putin. Selv sier Blatter:

– Jeg er organisasjonskomiteens gjest. De vil om mulig ordne et møte med Putin.

– Jeg er gjest og tar det de tilbyr meg, sier han ifølge AP.

Sepp Blatter har stort sett holdt seg i Sveits de siste årene. Etterforskningen av ham har gjort at han ikke har turt å reise rundt – av frykt for å bli pågrepet. Både sveitsiske og amerikanske etterforskere har jobbet med saken. Han har så å si ikke vist seg offentlig de siste tre årene.

Da Russland i 2010 ble tildelt årets fotball-VM, stemte Blatter for. Putins pressetalsmann Peskov har tidligere beskrevet at presidenten og Blatter har et langt og godt vennskap.

Det er ikke kjent hvordan nåværende FIFA-president Gianni Infantino reagerer på Blatters besøk i VM-landet.

Han bor, ikke overraskende, standsmessig i Moskva sentrum, og da han kom til hotellet, lot han seg fotografere sammen med fotballsupportere fra ulike land.

Søndag vakte det oppsikt da Russlands visestatsminister Vitalij Mutko, som er utestengt fra OL på livstid, holdt tale på treningen til det russiske laget før avreisen til Egypt-kampen. Ifølge McLaren-rapporten kjente Mutko – den gangs sportsminister – til den russiske dopingen før Sotsji-OL.

Russlands utskjelte landslag har gjort det oppsiktsvekkende bra til nå i VM med 5–0 over Saudi-Arabia og 3–1 over Egypt. De går dermed videre fra gruppespillet.