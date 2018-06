HARRYFAKTOREN: England presset og produserte mot Tunisia, men bare én mann var i stand til å sette ballen i nettet: Harry Kane. Her ved 1–0-scorinngen i 1. omgang. Foto: Sergei Grits / TT NYHETSBYRÅN

Kane til dem som har tvilt på ham som toppscorer: – Jeg har motbevist folk i hele karrieren

Publisert: 19.06.18 15:13

FOTBALL 2018-06-19T13:13:21Z

VOLGOGRAD (VG) (Tunisia–England 1-2) Han scorer hver gang han bærer kapteinsbindet og våger å snakke seg selv opp i kampen om toppscorertittelen i VM. Harry Kane (24) elsker tilsynelatende rollen som ledestjernen i Englands lag.

–Eksakt. Han vil være «the main man», han ser seg selv i den rollen og nå er han mentalt sterk, etter å ha blitt sendt rundt på lån som ung spiller og karrieren så ut til å «fade». Nå har han selvtillit og tro, beskriver Daily Telegraphs fotballkommentator Paul Hayward til VG etter Harry Kanes scoringsdobbel i 2–1-triumfen over Tunisia mandag.

De første VM-dagene i Russland har Tottenham-stjernen markert seg både før og etter kampstart; i forveien snakket Kane om å vise verden hva han har, han meldte om å «svare» Cristiano Ronaldo etter portugiserens briljante hat trick mot Spania , og Kane har forklart at han heller vil være en som folk snakker om enn ikke å være det, og derfor ser han press og forventninger som noe positivt.

–Elsker utfordringer

Og etter å ha senket Tunisia på egen hånd ble England-kapteinen spurt om han hadde noe å si til dem som tvilte på om 24-åringen kunne være toppscorermateriale i sitt aller første VM-sluttspill.

– Jeg har motbevist folk i hele karrieren på veien dit jeg er kommet nå. Jeg elsker utfordringer, elsker å vise til meg selv at jeg kan gjøre det, sier Kane da han tar seg god tid til pressefolkene godt forbi russisk midnatt i Volgograd.

Han har på seg Englands grå joggedress, hans egen nummer 9-drakt er med i bagasjen tilbake til St. Petersburg, for den ville han ikke bytte bort til tunisierne. Han skulle ha minnet av sine to første mesterskapsmål selv.

Først skjøv han returen fra Tunisias keeper i mål etter at John Stones’ forsøk ble parert, og så snek han seg unna på bakre stolpe, vekk fra brytetakene i boksen som nektet ham tidligere i matchen (og som kunne gitt straffe) og viderebrakte Harry Maguires stuss til Englands første seier i en åpningskamp i EM/VM siden 2006.

Akkurat da det så ut til at England for niende gang på sine 13 siste premierematcher i EM og VM skulle rote bort en ledelse til tap eller uavgjort, var Kane der, etter å ha svelget både fluer og dommeravgjørelser i hans disfavør gjennom matchen.

– Når du snakker som du gjør før kampen–om å vise deg frem og kanskje score hat trick siden Ronaldo gjorde det–er det noe som motiverer deg?

– Helt klart. Å være den beste spilleren i verden er der du sikter mot. Du kan ikke sikte lavere. Du skal ikke sette grenser på deg. Jeg har jobbet hardt for å komme hit, mye besluttsomhet. Jeg vil bevise noe i en stor turnering, være oppe blant de beste i verden, da gjelder det å prestere på store scener og i det rette øyeblikkene, sier Kane, som hadde et skuffende Frankrike-EM for to år siden.

Hjertemelding fra Spurs-sjefen

Den turneringen ble trolig glemt med overtidsnikken i Volgograd. «Three Lions» dundret over arenahøyttalerne innen minuttet etter at dommeren hadde blåst av, og Tottenham-manager Mauricio Pochettino, som sender Kane videoer av scoringer og spissbevegelser på mobilen til nesten alle døgnets tider, hadde vært rask med å gratulere stjernen sin i går.

– Det var mye hjerter og «Kom igjen, England!». Han er sjefen min, men også en venn, ler Kane om personen som utenom Kane selv trolig har hatt mest å si for eventyrfortellingen om 24-åringen fra London .

–Han er en fantastisk spiller. Alle lag har en spiller de ser til, en spiller som kan få dem ut av trøbbel. Han var litt stille i store deler 2. omgang, men han er ikke som Messi for Argentina og Ronaldo for Portugal, at han går av tre-fire spillere, han er mer avhengig av service. Men du så når servicen kom, skaffet han seg rom og skaffet England en «flying start», sier Stan Collymore til VG.

Den tidligere Nottingham Forest- og Liverpool-spissen med tre landskamper for England er på plass i Russland som ekspert for TV-kanalen Russia Today.

Han lanserer Danny Rose inn for Ashley Young på venstre vingback i neste kamp, hyller Englands første 25 minutter, men påpeker at mye arbeid gjenstår for Gareth Southgate og hans unge, uprøvde England-lag.

– Det ble klassisk England, med mål fra cornere og dødballer. Og så har vi en mann som er «on fire», sier Collymore og er glad for Kane ikke tar nettopp disse cornerne–som han tidvis gjør for Tottenham.