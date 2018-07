FULL STREKK: Thomas Ravelli, her fra kvartfinalen mot Romania i 1994. Foto: NTB SCANPIX / REUTERS

Svensk 1994-helt optimistisk før England-møtet: – Det føles som om vi er helt der oppe

Publisert: 07.07.18 11:21 Oppdatert: 07.07.18 12:25

Thomas Ravelli (58) voktet buret da svenskene tok VM-bronse i 1994. Han mener det er forskjell på de to årgangene, og hyller spesielt forsvaret til Janne Andersson.

– Her i Sverige er det samme følelse som i 1994. Det er helt utrolig, og alle går rundt i gule trøyer. Det er så bra at den nye generasjonen også får oppleve dette.

Det sier Thomas Ravelli til VG.

Keeperhelten som var med på å føre Sverige til VM-bronse i 1994 , så Sverige ta seg til VM-kvartfinalen med datteren sin og noen kompiser hjemme i Sverige.

Han ser forskjeller på sitt 1994-lag og Janne Anderssons 2018-utgave.

– Vi var ikke like gode i forsvar, men hadde til gjengjeld Kenneth Andersson, Martin Dahlin og Tomas Brolin som gjorde mange mål (henholdsvis 5, 4 og 4). Vi var vel litt mer offensive, men ikke så mye, sier Ravelli.

58-åringen har latt seg voldsomt imponere av Anderssons utvalgte.

– Det er litt som Island under Lagerbäck (Lars, nå norsk landslagssjef, ledet Island med stor suksess i EM i 2016 ). Forsvarsspillet, altså. Sverige har aldri vært bedre i forsvar enn nå. Det er det suksessen bygger på, roser Ravelli, og fortsetter:

– Se på statistikken, så ser du at Sverige har løpt minst av alle lag og hatt færrest sprinter. Men alle jobber sammen, som en enhet, og vi har et forsvarsspill som gjør at motstanderne blir frustrerte.

Han trekker frem Andreas Granqvist som en som har utmerket seg spesielt , men er klar på at det er laginnsatsen som har tatt svenskene der de nå er: i kvartfinale i VM mot England.

Men han ser fortsatt rom for forbedringer.

– Vi må score flere mål på sjansene våre. Vi kunne fort ha ledet både 1- og 2–0 til pause mot Sveits, påpeker Ravelli, men er glad for at Sverige «skaper mange sjanser».

Ravelli er klar på at deres side av treet er lettest på papiret, men bedyrer at det ikke er noen i Sverige som tenker på det. På vei til en eventuell finale møter Sverige England, og så vinneren av Kroatia og Russland. På den andre siden kjemper Frankrike, som slo ut Uruguay, og Belgia, som slo ut Brasil, om én finalebillett.

– Vi har slått ut Nederland (i kvalik-gruppa), Italia (i playoff) og Tyskland (i gruppespillet) . Har man tatt seg forbi de motstanderne... Det føles som om vi er der oppe, sier den tidligere landslagskeeperen.

Ravelli er klar over Sveriges relativt gode statistikk mot England. Det har ikke vært mulig å skille de to på denne siden av årtusenet, der de har møttes syv ganger. Det har endt med tre uavgjort og to seirer til hvert av lagene. Forrige gang, i 2012, endte det 4–2 til Sverige på Wembley, det etter et Zlatan-show uten like .

– England har problemer mot Sverige, for vi pleier å vinne eller spille uavgjort. For vår del har vi en god sjanse. Jeg vil si at det er 50–50, sier Ravelli, og trekker igjen frem Sveriges gode defensive organisering.

En annen 1994-helt, Håkan Mild, er glad for at det var England, og ikke Colombia, som er Sveriges hinder på veien til semifinalen.

– England... Det kan ikke bli bedre! Man er jo oppvokst med engelsk fotball i Tipsextra. Dritkult, sier han i et intervju med GP, gjengitt av Aftonbladet .

Etter Zlatan er det Mild som har scoret flest mål mot England i Sveriges landslagshistorie. Tallet er tre. Mot Zlatans fem.

– England tror de er så sykt gode, men det er de ikke. Det er ikke slik at man blir livredd når man ser det engelske laget. Det er et lag som passer Sverige bra, sier Mild, og fyrer seg opp:

– De er en gjeng bortskjemte unge mennesker som tjener altfor mye. De har ikke den desperasjonen som trengs.