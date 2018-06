KJEFT: Rett etter at Peru hadde bommet på straffespark, fant Kasper Schmeichel tiden inne for å «si fra». Han valgte å la det gå ut over kapteinen Simon Kjær. Leicester-keeperen forklarer her hvorfor han gjorde dette. Foto: Bjørn S. Delebekk

Schmeichel om utbruddet: – Man lærer når man skal si ting på en hard måte

Publisert: 19.06.18 06:56

FOTBALL 2018-06-19T04:56:32Z

ANAPA/SARANSK (VG) Kasper Schmeichel (31) tar ikke ordet «rase» i sin munn – men forteller åpent om det som skjedde da han «sa fra» i VM-åpningen mot Peru.

Søndag var den danske keeperhelten tilbake i Vitjazevo ved Svartehavet. Der filmet han sine målvaktskolleger med iPhone og koste seg dagen derpå.

Lørdag storspilte han mot Peru og hadde også en utblåsning som han kommenterte: Peru ble tildelt VAR-straffespark på slutten av 1. omgang. Eksekutøren, Christian Cueva skjøt ballen halvveis til Lima. Da fant Danmarks Premier League-keeper det for godt å si fra til lagkameratene.

– Jeg ville gjerne ha oss litt mer i gang. De fikk litt for mye overhånd i spillet og vant litt for mange dueller og annenballer. Det var viktig at vi kom tilbake, sier Schmeichel i møte med VG og danske journalister.

Han har på seg caps og snakker leeenge. På spørsmål om han trives i rollen som innpisker, svarer han:

– Det er noe som kommer med erfaring. Jeg har etter hvert spilt 500 profesjonelle kamper, sier Leicester-keeperen.

Hans utbrudd var rettet mot kaptein og midtstopper Simon Kjær. Schmeichel er selv visekaptein på det danske laget.

– Man lærer når man skal si ting på en hard måte. Det er en del av målmannsspillet å lære hvordan man snakker til de enkelte individer på laget for å få det beste ut av dem.

– Man skal prøve å hjelpe de man jobber sammen med. Man sier jo ikke noe for å gjøre noen ondt. Man prøver å gi informasjon og gjøre dem bedre. Det handler om å finne de rette tidspunktene og si de rette tingene, sier Kasper Schmeichel, som i løpet av kampen hadde flere redninger som pappa Peter nok ble stolte av. Åge Hareide sa etterpå at «Kasper er en av verdens beste på streken når han er i form». Pappa Peter, som er ekspert på Russia Today, sa at det hadde vært «nervepirrende».

Uansett hvor mye de danske journalistene ville ha Kasper Schmeichel til å hylle seg selv, svarer han likevel hele tiden politisk korrekt:

– Når vi slipper inn null mål, så gir det oss en base til å vinne kampene.

– Vi har et utrolig sterkt kollektivt rent defensivt. Vi forsvarer oss sinnssykt godt, fortsetter Schmeichel, som nå har holdet buret rent i fem landskamper på rad. Playoff mot Irland var sist han måtte plukke ballen ut av nettet.

– Det kunne godt ha blitt et baklengsmål mot Peru. Det er fotball og alt kan skje. Det var ikke sånn at jeg var sikker på at det ikke skulle bli mål.

Med tanke på torsdagens kamp mot Australia sier Schmeichel:

– Vi har fått en god start, men det er ikke mer enn det. Vi har en meget, meget vanskelig kamp mot Australia. Vi må ikke komme for langt fram i skoene nå, advarer han – og mener at Danmark må «dominere» mer mot Australia enn de gjorde mot Peru – da de var hardt presset.

– Det er ingen tvil om at Australia blir en tøff motstander, sier landslagssjef Åge Hareide til VG.

Om å spille uten William Kvist – men med Lasse Schöne, sier han:

– Vi skal jobbe med Lasse. Vi vet hva vi får med ham. Han passer godt mot Australia, for han er en god ballspiller. Vi ser også at vi måtte litt med Lasse og det defensive arbeidet sammen med Thomas (Delaney).