Kraftig Mourinho-kritikk etter tapsintervju: - Fansen fortjener bedre

Publisert: 14.03.18 09:54

FOTBALL 2018-03-14T08:54:50Z

Manchester United og spesielt manager José Mourinho må tåle det glatte lag etter at røk ut av Champions League tirsdag.

– Forferdelig! De så ut som et lag med fremmede kastet sammen i hui og hast, mente tidligere Manchester United -stopper Rio Ferdinand.

– Det er ingen vilje, ingen energi og ingen fart. Det er ikke til å tro, sier klubblegende Paul Scholes ifølge Daily Mail, og mente Alexis Sánchez var blant de som virkelig leverte under pari.

Det er imidlertid ikke bare spillerne som får høre det etter Champions League -exiten tirsdag kveld. Etter kamp uttalte manager José Mourinho blant annet følgende:

– Dette er ikke verdens ende. Jeg har sittet i denne stolen to ganger i Champions League med Manchester United utslått på Old Trafford. Jeg satt her med Porto og slo ut United. Jeg satt her med Real Madrid og slo ut United. Dette er ikke noe nytt for klubben, men som Manchester United-manager etter å ha tapt over to kamper i Champions League, er jeg selvfølgelig skuffet.

Uttalelsene mottas nærmest med vantro i britisk presse.

– Ja, han sa virkelig dette. Det er en fornærmelse overfor fansen, skriver The Telegraphs James Ducker på Twitter , og følger opp.

– Jeg bryr meg ikke hvor mye du har vunnet i fortiden eller hvor fantastisk du tror at du er. Du sitter ikke her og snakker om klubben du leder på den måten. Fansen fortjener bedre.

ESPN-skribent Mark Ogden undrer seg over hvordan mottakelsen hadde vært om det hadde vært en annen enn Mourinho som kom med en slik uttalelse.

– Bare tenk hvis David Moyes hadde sagt det Mourinho sa i går, tvitrer han onsdag morgen, og får støtte fra norsk hold.

– Tenk om Moyes hadde hatt en slik pressekonferanse som Mourinho hadde i går kveld. Tenk om Moyes ble slått ut av Champions League av et lag 27 poeng bak Barca, følger Jan Åge Fjørtoft opp, og fullfører sin engelske tweet med strofene fra John Lennons Imagine.

Det er ikke bare eksperter og eks-spillere som tar bladet fra munnen etter det som beskrives som en pinlig oppvisning fra rødtrøyene fra Manchester. En annen rødtrøye, Liverpools Mohamed Salah, tok også til Twitter, men han for å vise sin glede.

– Champions League-trekningen kan ikke komme fort nok, mente han, med et stort smilefjes bak.