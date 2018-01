MÅ KUTTE: Sarpsborg-trener Geir Bakke, Brann-trener Lars Arne Nilsen og Molde-trener Ole Gunnar Solskjær må kvitte seg med noen utenlandske spillere for å holde seg innenfor regelverket. Foto: VG/NTB scanpix

Flere Eliteserie-klubber i «utlendingstrøbbel»

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 19.01.18 20:29

Molde, Sarpsborg og Start ligger over grensen for antall tillatte utlendinger i troppen. Regelen preger også Branns sesongoppkjøring.

Det er syv uker til seriestart i Eliteserien, så varsellampene blinker ikke ennå. Men klubbene har en jobb å gjøre for å redusere antall utlendinger til ni før troppen skal registreres til vårsesongen.

– Det legger noen føringer for hvordan vi skal tenke. Norske spillere som holder nivået, er ofte for dyre, så vi er avhengige av å ha mange utlendinger i troppen, sier sportssjef Thomas Berntsen i Sarpsborg 08.

Fakta Antall utlendinger i troppen Det er bare lov å ha ni utenlandske spillere i troppen som registreres til Eliteserie-spill. Tre klubber har for øyeblikket for mange utlendinger i troppen. Brann og Lillestrøm ligger like under grensen. Her kan du se hvilke spillere det gjelder: Molde (11):

Andreas Linde (Sverige)

Sonni Nattestad (Færøyene)

Christoffer Remmer (Danmark)

Babacar Sarr (Senegal)

Isak Ssewankambo (Sverige)

Christopher Telo (Sverige)

Joona Toivio (Finland)

Mattias Moström (Sverige)

Thomas Amang (Kamerun)

Óttar Magnús Karlsson (Island)

Ibrahima Wadji (Senegal) Sarpsborg (11):

Stefan Cupic (Serbia)

Andreas Albech (Danmark)

Amin Askar (Etiopia)

Nikola Tkalcic (Serbia)

Erikson Spinola Lima (Kapp Verde)

Usman Mohammed (Nigeria)

Matti Lund Nielsen (Danmark)

Mikkel Agger (Danmark)

Kachi (Nigeria)

Patrick Mortensen (Danmark)

Rashad Muhammed (Frankrike) Start (11):

Tapio Heikkilä (Finland)

Elliot Käck (Sverige)

Damion Loew (Jamaica)

Afeez Aremu (Nigeria)

Abubakar Ibrahim (Nigeria)

Isaac Twum (Ghana)

Dennis Antwi (Ghana)

Kristán Finnbogason (Island)

Kevin Kabran (Sverige)

Isac Lidberg (Sverige)

Gudmundur Tryggvason (Island) Brann (8):

Bismar Acosta (Costa Rica)

Vidar Ari Jonsson (Island)

Taijo Teniste (Estland)

Vito Wormgoor (Nederland)

Amer Ordagic (Bosnia)

Ludcinio Marengo (Nederland)

Gilli Rólantsson (Færøyene)

Deyver Vega (Costa Rica) Lillestrøm (8):

Matvei Igonen (Estland)

Marko Maric (Kroatia)

Arnold Origi (Kenya)

Stefan Antonijevic (USA)

Charles Ezeh (Nigeria)

Ifeanyi Mathew (Nigeria)

Gary Martin (England)

Ebiye Moses (Nigeria)

Klubben har for øyeblikket elleve utenlandske spillere i troppen. Det betyr at minst to av dem enten må selges eller lånes ut før seriestart. Men trolig blir det enda flere, for Berntsen påpeker at de «definitivt» vil signere flere spillere fra utlandet.

– Det legger noen begrensninger, og det ville kanskje vært gunstig for oss å ha for få utlendinger nå, men det er en fin utfordring, sier sportssjefen.

Molde «må selge»

Molde er i samme situasjon som Sarpsborg. Med elleve utlendinger er de nødt til å «slanke» denne delen av troppen. Det bekymrer ikke daglig leder Øystein Neerland nevneverdig.

– Vi må selge noen spillere, men vi føler at vi har noen som er attraktive, så jeg tror ikke vi får problemer. Vi har allerede fått forespørsler for flere av dem. Vi forsøker å komme i mål med planene i god tid før markedet stenger, sier han.

Det er kanskje ikke tilfeldig at Molde primært har jaktet norske spillere denne vinteren: Kristoffer Haugen er allerede klar, Magnus Wolff Eikrem og Mathias Normann er på vei, og Fredrik Ulvestad har blitt nevnt som mulig signering.

Start vil låne ut

Mens Sarpsborg og Molde signaliserer at de vil redusere antall utlendinger, har Start andre planer. De har også elleve utlendinger i troppen nå, men ser ikke bort fra å øke det tallet.

– Vi har en idé om at vi både skal ha et knallag i 2018, men også tenke litt lengre. Derfor ser vi for oss at noen av disse unge spillerne fra utlandet kanskje trenger litt tid på utlån i enten Obos-ligaen eller utlandet før de er klare for å spille for Start, sier sportslig leder Tor-Kristian Karlsen.

– Det er mulig vi på et tidspunkt vil ha 16 utlendinger i troppen. Det er ikke noe problem. Sånn er det i Europa, for eksempel i Udinese: Vi sikrer oss rettighetene til mange spillere, men ikke nødvendigvis for å bruke dem umiddelbart, forteller den tidligere Monaco-direktøren, som beskriver situasjonen som «helt uproblematisk».

Brann må vente med Koomson

Helt uproblematisk er ikke situasjonen til Brann, som jobber hardt for å få på plass et slagkraftig mannskap til den nye sesongen. Bergenserne har for øyeblikket åtte utlendinger i troppen, de aller fleste av dem viktige spillere, samtidig som de jobber for å signere flere.

– Det kan være utfordrende. Det er mulig noen må ut før vi kan ta noen inn, forklarer sportssjef Rune Soltvedt.

Helt konkret er bergensernes problem som følger: De er aktivt på jakt etter en utenlandsk keeper som kan erstatte Piotr Leciejewski. Denne keeperen vil føre til at utlendingskvoten er fylt opp.

Samtidig ønsker de å signere vingen Gilbert Koomson fra Sogndal, men han kan ikke komme inn med mindre noen forsvinner.

Akkurat nå er den mest sannsynlige løsningen at Gilli Rólantsson – som etter det VG erfarer, er i dialog med både danske og engelske klubber – forlater Brann, og at Koomson tar hans plass.

PS! Lillestrøm har også åtte utlendinger akkurat nå, men ettersom Arnold Origi i praksis er ferdig i klubben, får de neppe store problemer med å holde seg under grensen på ni utlendinger.