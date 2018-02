ETTÅRSKONTRAKT: Fadel Karbon (25) forteller at han valgte å signere kun ett år, fordi han har ambisjoner om å ta steget opp til øverste nivå i Japan så fort som mulig. Foto: Lars Opstad/kladd.no

Nordmann med sjokkovergang fra 3. divisjon til japansk proff-fotball

Publisert: 14.02.18 18:28

FOTBALL 2018-02-14

Forrige uke ga Fadel Karbon (25) seg i Lyn og signerte for FC Ryukyu på nivå tre i Japan. Med en kontrakt som gjør at han nå kan leve av fotballen, melder Norges nyeste utenlandsproff at fotballen her til lands går glipp av noe stort.

De fleste har nok ikke hørt om Oslo-gutten, som har tilbrakt store deler av karrieren i hovedstadsklubber som Skeid, Lyn og Grüner. Men da tilbudet om proffspill i Japan kom, var det vanskelig for 25-åringen å si nei til ettårskontrakten.

– Da denne muligheten kom, så jeg at nivået der var veldig bra. Jeg får muligheten til å ha 100 prosent fokus på fotballen, uten å jobbe ved siden av. Jeg visste lite av hva som ventet meg, laget hører til på en øy utenfor Japan, men det er ofte tilfeldigheter som kan være avgjørende for å nå den store drømmen. Kanskje dette er et steg i riktig retning for meg, sier Karbon til VG.

Han kan bekrefte at han tjener nok til å kunne leve av å spille fotball.

– Lønnen er en del hakk opp fra Lyn, og jeg klarer meg bra selv om det er dyrt å bo her.

– God nok for Eliteserien

Fadel Karbon er ikke en beskjeden mann. Selv om han er ydmyk og takknemlig overfor Lyn som ga han sjansen på et høyere nivå i 2015, er han klar på at han er god nok for toppklubbene i Norge.

– Eliteserieklubbene og det norske publikumet går glipp av mye underholdning og fotballglede. De siste to årene har jeg scoret 1,7 mål i snitt hver kamp, sier han.

Stabæk og daværende trener Petter Belsvik snuste på spissen i 2015, men etter det har ikke Karbon hørt noe fra toppklubber i Norge.

– Nå vet ikke jeg hva Eliteserie-klubber tenker om meg. Men Stabæk ville heller satse på etablerte spillere den gangen de var interesserte, og det er dessverre en gjennomgangsmelodi i mange norske eliteklubber.

Scoret i debuten

Kun dager etter signeringen var bekreftet på japansk jord, fikk Oslo-gutten sjansen i en treningskamp mot et lag fra divisjonen over. Karbons FC Ryukyu vant 5-3, og spissen noterte seg for mål i sin første kamp.

Nå håper han å en dag kunne spille med den andre norske proffen i Japan, Ibba Lajaab. Han spiller i FC Yokohama på øverste nivå og var sterkt delaktig i å sikre overgangen for Karbon.

– Lajaab er et forbilde for meg og veldig mange andre. Det hadde vært stort å få spille med han en dag, forteller han.

Nivå tre i Japan er uansett et stort steg opp i forhold til fjerde nivå i Norge; på mange måter.

– Hjemmebanen vår har kapasitet til 25 000 mennesker, det er strøkne gressmatter her og et veldig profesjonelt støtteapparat.

– Vil ikke angre på noe

Karbon sier han ikke vil bli husket for å være han som plutselig hoppet på første fly til Japan. Dette har vært en nøye gjennomtenkt beslutning som er tatt fordi han vil nå så langt som mulig.

– Japan er på mange måter fjernt, men ved å starte i en litt mindre klubb kan jeg ha 100 prosent fokus på fotballen, sier han.

Det kan rett og slett være starten på et eventyr for en helt vanlig Oslo-gutt.

– Jeg vil ikke angre på noe her i livet. Man må leve litt, for vi vet ikke hvor veien ender. Det er langt unna komfortable omgivelser, men det skal jeg bruke til å vokse som spiller.