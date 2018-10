TILBAKE: Haitam Aleesami er tilbake i troppen til Lars Lagerbäck etter mer enn et års fravær. Foto: Trond Tandberg / Getty Images

Aleesami om marerittåret: – Hva i helvete er dette?

FOTBALL 2018-10-12T11:06:12Z

STORO (VG) Etter å ha mistet ti strake landskamper – av diverse årsaker – er Haitam Aleesami (27) klar til tjeneste igjen for Norge.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 12.10.18 13:06

Lørdag konkurrerer han med Martin Linnes om en plass på landslagets venstreback i Birger Melings skadefravær. Palermo-spilleren innrømmer at det er en enorm lettelse å være tilbake i varmen, etter et drøyt år uten landslagsfotball, preget av mange skader, trenerbytter og overgangsspekulasjoner.

– Man tenker: Hva faen er det som skjer nå? Hva i helvete er dette? Jeg har aldri slitt med muskelskader før, og så skjer det igjen og igjen. Og så får man en ny smell. Og så blir det bare et år med hvor man går glipp av kamper og er mye på «rehab». Det blir mye tenkning. Det var en mental belastning. Man lurer på hva dette er for noe. Er det jeg som begynner å bli gammel? Kjører jeg for hardt? Er jeg for dårlig trent? Man tenker på alt, sier Aleesami til VG.

– Det var min skyld

Skadeproblemene startet etter 0–6-tapet mot Tyskland i september i fjor, hans siste landskamp per dags dato. De har ikke vært konstante, for han har hatt lange perioder med uavbrutt spill, men de har inntruffet på verst tenkelig tidspunkt med tanke på landslaget.

I slutten av september i fjor pådro han seg en strekkskade både i lysken og på fremsiden av låret. Det førte til at han mistet landslagssamlingene både i oktober og november – sistnevnte fordi Palermo mente det var for risikabelt, til tross for at spilleren selv følte seg klar.

Her forteller landslagets Bjørn Maars Johnsen om lagkameratens traumatiske skade:

Så var han frisk i flere måneder – helt til kort tid før landslagssamlingen i mars, da en hamstringskade gjorde ham utilgjengelig i halvannen måned.

– Det var min skyld. Vi trente to ganger om dagen, men jeg sto igjen og trente skudd og innlegg uten å lytte til kroppen, sier Aleesami, som heller ikke var en del av landslagstroppen i juni.

Da ble Norges treningskamper nemlig spilt på datoer som ikke var offisielle landslagsdatoer, og dermed kunne Palermo bestemme at nordmannen skulle bli værende med klubblaget for å spille om opprykk til Serie A. Før landskampene i september ble han nok en gang satt ut av spill – denne gangen med en smell i kneet.

Denne uken har Norges nye treningsdresser skapt engasjement:

Klubben ville selge ham

Nå håper han på etterlengtet stabilitet på landslaget – en stabilitet som ikke kan sies å være til stede i klubben hans, som har byttet trener 15 ganger på tre år, og åtte ganger siden Aleesami kom dit på sommeren i 2016. Selv bedyrer han at det ikke oppleves som et kaos.

– For meg er det en helt normal treningshverdag. Man står opp, får i seg en sunn frokost, en kopp kaffe, kommer seg på trening og kjører hardt, og så er det hjem igjen. Hvis ting ikke fungerer, og laget tar ett poeng på fem kamper, så kommer ledelsen til å begynne å stille krav og kanskje se etter endringer. Det er vel ikke sånn bare i Palermo eller bare i Italia. Det handler om å vinne, sier Aleesami.

I sommer kunne det vært hans tur til å gå. Han var ute i kulden og ble satt på benken fordi Palermo ville selge ham, ettersom han kun hadde ett år igjen av kontrakten.

– Klubben ønsket å selge meg og noen andre spillere for å få inn litt cash, vil jeg tro. Jeg var en av dem som hadde litt markedsverdi. Og så ble det aldri noen enighet med tanke på pris og hva klubben ønsket å selge meg for. Det ble litt frem og tilbake, og det endte med at jeg ble i klubben. Det må jeg bare respektere, sier Aleesami, som fortsatt ikke har signert ny kontrakt med den italienske klubben.