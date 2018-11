NATT TIL 9. SEPTEMBER: Fredag skal Nicklas Bendtner møte i retten i København etter hendelsene som førte til en voldstiltalte natt til 9. september. Foto: Ekstra Bladet/NTB Scanpix

Slik skal bråket mellom Bendtner og taxisjåføren ha utspilt seg

FOTBALL 2018-11-02T01:29:07Z

KØBENHAVN (VG) Fredag møter Rosenborg-spiller Nicklas Bendtner (30) i retten i København tiltalt for vold mot en taxisjåfør. I samme sak er sjåføren tiltalt for forsøk på vold. Hva skjedde egentlig natt til 9. september?

Torsdag kveld spilte Nicklas Bendtner semifinale i cupen mot Start. Fredag morgen møter han i retten i København.

– Det er gode flyforbindelser mellom Trondheim og København. Han reiser fredag og kommer hjem samme dag og er tilbake på trening lørdag, sier Tove Moe Dyrhaug til Adresseavisen .

Det er satt av tre timer til saken hvor Nicklas Bendtner er tiltalt for vold og en taxisjåfør er tiltalt for forsøk på vold.

«Slagene i København»

Etter Rosenborgs hjemmekamp mot Haugesund søndag 2. september, er det et to uker langt opphold for spillerne på grunn av landskamper.

Nicklas Bendtner, som hadde vært skadet siden 30. september, var i denne perioden noen dager i København for opptrening, ifølge Rosenborg.

Natt til søndag 9. september er han og kjæresten Philine Roerpstorff på vei hjem fra sentrum i København og setter seg inn i en taxi.

Denne grafikken, laget av danske Ekstra Bladet, skal vise hendelsesforløpet som førte til at Nicklas Bendtner og en taxisjåfør er tiltalt for henholdsvis vold og forsøk på vold.













1 av 5 1: Nicklas Bendtner og kjæresten Philine Roepstorff setter seg inn i en taxi på Kongens Nytorv i København litt over klokken to natt til søndag 9. september. Tidligere på kvelden har de blant annet vært på den eksklusive nattklubben Lusso som ligger mindre enn 200 meter fra ­taxiholdeplassen på Kongens Nytorv. Ekstra Bladet

Forløpet er basert på informasjon fra rettsdokumenter, forklaring fra kilder og Nicklas Bendtners kjærestes forklaring.

NB! Dette er en grafisk fremstilling, så detaljer som farge på bilen, Nicklas Bendtners plassering inne i og utenfor taxien, samt lignende detaljer, er ikke kjent for Ekstra Bladet/ VG.

I etterkant mener Roerpstorff at Bendtner handlet i selvforsvar . Ifølge tiltalen mot RBK-angriperen, skal han ha slått taxisjåføren med knyttneven i hodet. Deretter skal han ha sparket mot sjåførens ansikt mens han lå nede på bakken.

«Selvfølgelig skal man ikke slå noen, men det var ikke Nicklas som overfalt», skrev Roerpstorff.

Taxisjåføren ble pådratt et kjevebrudd etter hendelsen.

Bendtner nekter straffskyld i saken og sa følgende da han møtte pressen to dager etter hendelsen:

– Jeg er ikke en voldelig person, men beskytter de jeg er glad i. Både på og utenfor banen.

Hendelsen har fått stor oppmerksomhet i både Norge og Danmark.

Videoopptak: – Ikke tvil om hva som skjedde

Den aktuelle taxien skal ha vært utstyrt med utvidet videoovervåkning. Det vil si at det var videoopptak med lyd inne i taxien og videoopptak fra et område utenfor taxien.

Direktøren i det aktuelle taxiselskapet uttalte i et intervju med fagbladet F3 i september at han ikke var enig i Roerpstorffs versjon av saken. Han hadde selv sett videoopptakene og sendt de videre til politiet, men ønsket ikke å kommentere innholdet på grunn av etterforskningen.

– Når man ser opptakene fra videoovervåkningen, er det ikke tvil om hva som skjedde, og at sjåføren ble overfalt, sier direktøren til F3 .

Til danske BT utdyper direktøren med denne uttalelsen:

– Jeg vil si det sånn at hvis det har noe med selvforsvar å gjøre, så har selvforsvar fått en ny betydning.