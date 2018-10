EM-håpet knust for U21-landslaget

FOTBALL 2018-10-12T19:52:12Z

(Tyskland - Norge 2–1) Norge yppet seg etter hvilen, men klarte ikke å snu oppgjøret mot Tyskland. Dermed må U21-landslaget følge neste års EM fra sofakroken.

Publisert: 12.10.18 21:52 Oppdatert: 12.10.18 22:10

Et langskudd fra Birk Risa – som du i videovinduet over kan se skiftet retning via en Tyskland-rygg – sørget for en viss spenning sett med norske øyne utover i andreomgang.

Reduseringen til 1–2 like etter pause ga Norge blod på tann i kampen som måtte vinnes for å holde liv i EM-drømmen.

Norge var tidvis det beste laget i andreomgang, og etter 65 minutter hadde blant Erling Braut Haaland en kjempesjanse til å utligne til 2–2.

Tyskland kunne økt til 3–1 like etter, men avslutningen til Florian Neuhaus fra kort hold gikk i stangen.

Norge var tidvis det førende laget mot slutten av kampen, men i realiteten var man aldri veldig nær å snu oppgjøret som ble spilt i Ingolstadt.

– Jeg synes vi ser at vi har bra ferdigheter. Vi klarer å spille ball mot Tyskland og har spennende spillere ute på banen her. Vi må tenke at dette er spillere som jobber bra for framtida og som kan gjøre det bra for Norge framover, oppsummerte TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen etter kampen.

Stor tysk dominans før hvilen

At Tyskland til slutt vant, var for så vidt fortjent totalt sett.

Spesielt i starten av førsteomgang var Tyskland-dominansen stor. Schalke-spiss Cedric Teuchert slapp altfor enkelt til mot Sondre Rossbach i Norge-målet flere ganger tidlig i kampen.

Mot Norge var alle gode ting tre for Teuchert da han kom alene med Rossbach for tredje gang etter 24 minutter. Teuchert satte inn en fortjent 1–0-ledelse.

Ni minutter senere økte Tyskland til 2–0 ved Freiburg-spiller Luca Waldschmidt. Han slapp til altfor enkel på 17–18 meter og styrte ballen enkelt i nota med venstrefoten.

Tross en langt sterkere andreomgang fra Norge, så holdt det altså ikke til å holde liv i EM-drømmen.

Ble trukket tre poeng

Norge fikk egentlig en drømmestart på kvalifiseringen med 5–0-seier hjemme mot Kosovo, men i ettertid kom det fram at Kristoffer Ajer skulle ha sonet karantene den kampen. Straffen fra UEFA var krystallklar. Norge ble fratatt tre poeng og resultatet satt til 3–0-seier for Kosovo .

Selv om Norge ligger på 2.-plass på tabellen, vil man ikke lenger kunne bli blant de fire beste toerne som får spille om en EM-plass. Årsaken er at resultatene mot tabelljumboen strykes. Sånn sett var Ajer-tabben ekstra ubeleilig sett med norske øyne.

Med seier over Tyskland ville Norge ha lagt på tredjeplass på den såkalte toertabellen, og dermed ville EM-håpet ha levd videre.

– Det er synd at slikt kluss skal ødelegge. Det kunne gjort det enklere uten det, konkluderte Solveig Gulbrandsen etter at 1–2-tapet mot Tyskland var et faktum.

EM-kvalifiseringen for Norges U21-landslag avsluttes hjemme mot Aserbajdsjan på Marienlyst tirsdag. Europamesterskapet for U21-landslag avholdes i Italia sommeren 2019.