UVENNER: Thomas Myhre (til venstre) og Åge Hareide (til høyre) ble aldri venner igjen etter Myhres tabber mot Tyrkia, ifølge Myhre. I midten: Brede Hangeland.

Thomas Myhre i bok: «Åge Hareide er en kynisk jævel»

FOTBALL 2018-10-22T12:53:00Z

«For å oppnå det han ønsker, bruker han ethvert hjelpemiddel, og måten han var på den gangen har gjort at jeg har lagt ham for hat. Åge Hareide er en kynisk jævel.»

Det er i boka «Åge Hareide - et fotball-liv» av Arild Stavrum at tidligere landslagskeeper Thomas Myhre, er sitert på dette.

Boken, hvor Danmarks landslagssjef selv har stilt opp som ett av intervjuobjektene, lanseres tirsdag. VG har lest flere av kapitlene. NRK omtalte saken først.

«Jeg hater Åge Hareide », er et annet sitat fra Myhre.

Bakgrunnen for det betente forholdet til sin tidligere Viking-trener er en landskamp mot Tyrkia, da Hareide var landslagssjef, tiden deres sammen i Viking - og en treningsleir i Spania i 2010 - der Myhre hevder at han ble dopet ned og svindlet for mange penger. Politiet henla senere samme år saken .

Stavrum skriver i boken at Myhre opplevde saken som «muligheten til å bli kvitt ham», fra Åge Hareides side.

«Åge brukte alle midlene han hadde. Det var ekstremt kynisk. Jeg kom inn i trenergarderoben. Han sa: Hva er det du tror du gjør her inne? Nesten mobbing,» sier Myhre i boken.

Myhre skal ha blitt svært skuffet over Hareides behandling av ham i etterkant av treningsleiren i Spania. Hareide reagerte på en måte Myhre ikke hadde sett for seg.

«Reaksjonen gjør at jeg til dags dato forakter ham,» sier Myhre i boken. Han antyder også at Hareide aldri glemte de to tabbene hans på landslaget, mot Tyrkia (Norge ledet 2–0, det endte 2–2).

Slik forklarte Myhre tabbene den gang:

Thomas Myhre svarte ikke på VGs henvendelse mandag.

Åge Hareide skriver i en SMS til VG at «jeg har ingen kommentar til dette.»

Egil Østenstad var sportssjef i Viking på denne tiden. Han sto midt oppe i en vanskelig sak mellom Myhre og Hareide. I boken hevder Myhre at Østenstad var presset av Hareide til å skrive under på en sluttavtale. Og at sportssjefen truet med at Myhre ville bli omtalt som narkotikamisbruker hvis han ikke signerte.

«Det er en beskrivelse jeg og Viking som klubb ikke kjenner oss igjen i,» sier Østenstad i boka.

Egil Østenstad sier til VG «at han har kommentert det i boken». Og:

– Av respekt for Myhre ønsker jeg ikke å kommentere noe utover det.

Forfatter Arild Stavrum spilte selv på toppnivå i Eliteserien og i utlandet i en årrekke, og ble i løpet av karrieren trent av Åge Hareide i flere år. Boken kommer i salg senere denne uken.