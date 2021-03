GAMLE KJENTE: Tom Høgli fra tiden som spiller i FC København, med dagens landslagssjef Ståle Solbakken (bak) som trener. Foto: Jostein Magnussen

Boikottforkjemper Høgli med i NFFs «Qatar-utvalg»

Tidligere landslagsspiller Tom Høgli (37) startet hele «Qatar-bevegelsen» i norsk fotball. Nå blir han en del av NFF-utvalget som skal gjøre forarbeidet inn mot boikott-avgjørelsen.

Av Øyvind Herrebrøden

Publisert:

Norges Fotballforbund bekrefter onsdag formiddag hele det 15 personer brede utvalget, og der inngår også en annen av dem som har markert seg tydeligst i Fotball-Norge rundt en boikott; Ole Kristian Sandvik fra Norsk Supporterallianse.

Sandvik var han som løftet et boikottforslag av fotball-VM i 2022 til det ordinære fotballtinget tidligere i mars. Det endte i stedet med et ekstraordinært ting i tråd med ønsket fra sterke krefter i norsk fotball. Tinget skal avholdes i juni etter at Norges Fotballforbund (NFF) først foreslo å avholde det til høsten.

Fra før er det kjent at tidligere Røde Kors-leder og tidligere idrettspresidentkandidat Sven Mollekleiv leder utvalget.

Fra fotballen får han også med seg Norsk Toppfotballs styreleder Cato Haug, daglig leder Hege Jørgensen i Toppfotball Kvinner og Gina Barstad fra Norsk Supporterallianse. Også Kari Lindvik fra Divisjonsforeningen har sagt ja til sin forespørsel om å delta, og kretslederne Tore-Christian Gjelsvik (Hordaland) og Gro Langdalen (Akershus) er inne.

Det samme er Erlend Hanstveit, mangeårig Brann-spiller og nå leder av fotballspillernes fagforening Norske idrettsutøveres sentralorganisasjon (NISO).

Det ekstraordinære tinget i juni, som i praksis er norsk fotballs «generalforsamling», skal ta stilling til Qatar-spørsmålet – og behandle et forslag om seriesystemet på kvinnesiden.

I sin pressemelding skriver Norges Fotballforbund at utvalgets mandat blir å utrede og vurdere hvilke virkemidler som er best egnet til å fremme menneskerettighetene i tilknytning til fotballarrangementer i land som bryter FNs konvensjoner om sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter.