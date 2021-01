PRAT: Bruno Fernandes og Donny van de Beek etter nederlenderens debut mot Crystal Palace. Foto: SHAUN BOTTERILL / X01348

United-helten var misfornøyd med benking – hyller erstatteren

Bruno Fernandes fikk uttelling frisparktreningen han bedrev etter benke-beskjeden. Etter matchvinnerscoringen mot Liverpool sendte han noen rosende ord i retning Donny van de Beek.

Publisert: Nå nettopp

– Donny spilte en meget god kamp. Han spiller i samme posisjon som meg og beveger seg veldig, veldig bra. Det er viktig for oss, sier Bruno Fernandes til MUTV.

Portugiseren har spilt en svært viktig rolle etter at han kom til Manchester United i januar og har scoret 28 mål på 51 kamper.

Med Paul Pogba i stadig bedre form har veien tilbake på laget blitt lang for sommerkjøpet Donny van de Beek, som kun har startet to ligakamper denne sesongen.

– Hvis jeg var i hans posisjon ville jeg ikke vært fornøyd i det hele tatt, men det viktigste han gjør er det han gjør i dag, når han kommer inn og hjelper laget, sier Fernandes, som banket inn det avgjørende målet:

Nederlenderen har ikke startet en kamp i Premier League siden Bruno Fernandes ble hvilt i førsteomgangen mot West Ham.

Da ble han byttet ut til pause på stillingen 0–1 mot West Ham. Inn kom blant Bruno Fernandes, som bidro til å snu kampen til 3–1-seier.

– Vi har en veldig god tropp og vi har alternativer. Hvis man ser på benken og førsteelleveren i dag og de vi har hjemme, så vil det ikke bli noe problem å endre lag hvis noen er slitne, fordi vi har veldig gode spillere, sier Fernandes.

Statistikken til Sofascore viser at van de Beek kun har startet ti kamper denne sesongen:

I sommer ble Donny van de Beek hentet for om lag 460 millioner kroner, men Ole Gunnar Solskjær uttalte før Liverpool-kampen at midtbanespilleren må være tålmodig.

– Jeg vil ikke si at Donny er fornøyd. Han vil selvsagt spille mer, men han gjør jobben sin skikkelig. Han minner meg veldig om meg selv, da jeg først kom til klubben, og han forstår hvilke dilemmaer og utfordringer jeg har, sa Solskjær om sine egne laguttak.

– Jeg hadde det på samme måte med Sir Alex. Da han utelot meg forstod jeg og var glad for at laget vant, og Donny er en sånn type. Han vet at han er viktig for oss og at han kommer til å spille mange kamper, sa Solskjær.

BYTTE: Donny van de Beek og Bruno Fernandes trives begge litt fremover på midtbanen og konkurrerer følgelig om en plass på laget. Foto: Peter Powell / EPA

Tidligere har agenten til nederlenderen vært tydelig på at han synes klienten får altfor lite tillit.

– Innbytter, det liker jeg ikke i det hele tatt. Det hadde jeg aldri klart selv, å komme inn i en kamp med bare fire minutter igjen, sa agenten Sjaak Swart etter seieren mot Brighton.

Der fikk van de Beek bare noen få minutter, etter å ha kommet inn og scoret i åpningstapet mot Crystal Palace i kampen før.

Lokalavisen Manchester Evening News lot seg ikke imponere altfor mye av prestasjonen van de Beek leverte mot Liverpool og ga ham karakteren fem. Kun Scott McTominay fikk like lav karakter av de som startet.

– Startet bra, men forsvant litt utover og ble ikke overraskende byttet ut i andre omgang, skriver Samuel Luckhurst.