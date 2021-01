TILBAKE: Amor Layouni (t.h.) blir Vålerenga-spiller. Foto: NTB

Opplysninger til VG: Layouni klar for Vålerenga – dette koster han

Amor Layouni (28) vender tilbake til norsk fotball. Tunisias landslagsspiller blir presentert for Vålerenga i løpet av kort tid.

VG meldte allerede for halvannen uke siden at den tidligere Bodø/Glimt-spilleren var enig med Vålerenga om en avtale.

Nå er alle formaliteter i orden. Dersom alt går som det skal, med forbehold om at coronatiltakene i Oslo ikke forsinker prosessen, kommer Layouni til den norske hovedstaden mandag og blir presentert som VIFs nye stjernesignering mandag eller tirsdag.

Prosessen med å signere venstrevingen har vært komplisert og langvarig. Først måtte svensk-tuniseren bli enig med sin egyptiske klubb Pyramids FC om en sluttpakke. Det er nå i boks.

I tillegg til dette måtte Vålerenga betale Pyramids en overgangssum. Ifølge VGs opplysninger betaler VIF rundt tre millioner kroner.

Layounis egyptiske lønn var totalt utenfor rekkevidde for Vålerenga, men takket være sluttpakken han fikk, har spilleren gått med på et kraftig lønnskutt. Etter det VG forstår, får Layouni en lønn på drøye én million kroner.

Layouni signerer en avtale som knytter ham til Vålerenga ut 2023. I tillegg får han en signeringsbonus på én million kroner.

Slik VG forstår det, har Layouni over lengre tid vært enig med Vålerenga om hvordan en avtale kunne se ut, men den endelige avgjørelsen skal ha blitt tatt i løpet av den siste uken.

Sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen i Vålerenga har ikke besvart VGs henvendelser, men varslet selv på klubbens Twitter-konto fredag at fansen kunne vente seg nyheter like over helgen.

VG har den siste uken forsøkt å få Layouni i tale, men spilleren har ikke ønsket å gjøre intervjuer så lenge fremtiden hans ikke har vært avklart.

