KRANGLER: Landslagssjef Lars Lagerbäck og Alexander Sørloth. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Pappa Sørloth: − Bli ferdig med denne smørjen

Tidligere landslagsprofil Gøran Sørloth (58) ber om at den voldsomme striden mellom sønnen Alexander (24) og landslagsledelsen legges død. Og at fokuset blir å bygge lag – ikke fortsette skittkastingen.

Nå nettopp

Alexander Sørloth tok torsdag kveld bladet fra munnen etter at han hadde holdt seg unna å kommentere bråket mellom ham og landslagssjef Lars Lagerbäck i forbindelsene med kampene i EM playoff (Serbia) og Nations League (Romania og Nord-Irland).

Som VG kunne avsløre tidligere denne uken, havnet landslagssjef Lars Lagerbäck og Leipzig-spiss Sørloth i krangel på det som skulle være et gruppemøte med de ulike lagdelene etter playoff-tapet for Serbia.

les også Lagerbäck om Sørloth-episoden: – Aldri vært i nærheten av dette

– Jeg har aldri sagt at noen i trenerteamet er inkompetente. Aldri. Jeg har etter at vi spillere ble bedt om å komme med tilbakemeldinger, sagt at jeg var veldig kritisk til hvordan vi forberedte oss til kampen mot Serbia. Også de taktiske vurderingene som ble gjort underveis, sier Alexander Sørloth til NTB.

– Bygg lag

Gøran Sørloth spilte 55 landskamper og scoret 15 mål for Norge i tidsrommet 1985 til 1994. Han vil for alltid bli husket for den matchavgjørende scoringen mot Nederland (2–1) i VM-kvalifiseringen mot superstjernene fra Nederland på Ullevaal stadion i 1992.

Sørloth senior har aldri vært redd for å uttale seg. Men han ønsker å begrense seg, påpeker RBK-bautaen, når VG kontakter ham.

Her er VGs tidslinje over det som skal ha skjedd i saken:

– Jeg tenker at jeg skal være litt stille denne gangen. Nå er tiden inne for å bygge lag. Det er på tide å bli ferdig med den smørjen. Nå er det Norge som teller, sier Gøran Sørloth.

Alexander Sørloth virker ikke som han er helt ferdig med saken. Etter det han har kommentert via agent Morten Wivestad, er han åpenbart indignert over at han ikke fikk komme med sitt syn på saken i pressemeldingen, som NFF publiserte tidlig torsdag.

– Når jeg forsto at det ville komme en pressemelding fra NFF om hva som skjedde på et internt spillermøte, uttrykte jeg et ønske om å få se den før den ble publisert. Sånn at jeg eventuelt kunne legge til noe. Den ble aldri sendt til meg, uttaler Alexander Sørloth.

Når VG spør pappa Sørloth om sønnen, som gikk til RB Leipzig i Bundesliga foran sesongen, kommer til å kommentere saken ytterligere, svarer han: – Det tviler jeg på, men det er lov å spørre.

– Komisk

Uttalelsene fra Alexander Sørloth torsdag kveld gjør at TV 2-ekspert Jesper Mathisen nå omtaler NFFs håndtering av saken som «sjokkerende». Han mener forbundet må uttale seg igjen.

– Dette ser veldig rart ut fra NFF sin side. Noen snakker jo usant her. Det er rett og slett utrolig klønete og amatørmessig at det har blitt den saken det har blitt. Noen bommer jo totalt her. Hvis det er forbundet er det jo en skandale med så mange mennesker involvert og med en så stor organisasjon. Det å opptre på det viset da mot en av dine viktigste spillere er jo rett og slett sjokkerende. Jeg tror på Sørloth når han sier det han sier i dag om at han har bedt om å se pressemeldingen. Det hadde jo sett helt komisk ut om det ikke stemte. NFF er nødt til å kommentere dette igjen, sier han og fortsetter:

– Jeg har vært kritisk til Lagerbäck etter det som skjedde mot Serbia, og det er mitt hovedankepunkt mot ham – at både inngangen og gjennomføringen av den viktigste landskampen på flere år var til strykkarakter. Dette isolert sett med en sånn krangel er ikke nok til at en trener skal gå, men det legger seg jo bare inn i miksen.

Mathisen mener landslaget nå ikke fremstår som et kollektiv.

– Det som har skjedd med det norske landslaget den siste måneden har jo vært alt annet enn positivt. De har jo vært veldig opptatt av dette med sterkere sammen som sin emneknagg og Lagerbäck har vært veldig opptatt av kollektivet og at alle har dratt i samme retning. For øyeblikket er den gruppen alt annet enn sterkere sammen. Nå spriker det i alle retninger. Det ser ikke bra ut for et norsk landslag og det ser ikke bra ut for NFF.

PS! VG har forsøkt å komme i kontakt med assistent Per Joar Hansen og mediesjef Svein Graff torsdag kveld, men har ikke lyktes å få noen kommentar.

Publisert: 22.10.20 kl. 22:24