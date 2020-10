NISO-LEDER: Erlend Hanstveit i Brann-drakten i 2015. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

NISO-sjefen hyller Pellegrino og Camara: − Vil ha utøvere som mener noe

NISO-sjef Erlend Hanstveit hyller Amahl Pellegrino og Ousmane Camara for at de har sagt klart ifra om rasisme. Han vil gjerne ha idrettsutøvere som står opp og mener noe.

– Vi heier på utøvere som tør å ha en stemme i det offentlige rom, som Pellegrino og Camara har gjort, sier Hanstveit, som har overtatt som leder i Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon etter Joachim Walltin.

– Det er viktig at våre medlemmer tør å løfte opp en viktig debatt som ikke bare handler om idretten, men hele samfunnet. Vi blir stolte på vegne av norske idrettsutøvere. Vi vil gjerne ha utøvere som mener noe, sier Erlend Hanstveit.

Han fastslår at «NISO faller ned på at risikoen for å ende opp med passive utøvere er verre enn risikoen for overdrevet politisk engasjement».

Bakgrunnen for uttalelsen fra NISO-lederen er at NIFs utøverkomité nylig kom fram til at de ikke vil ha politiske markeringer på seierspaller i OL - eller ved åpnings- og avslutningsseremonien, også kjent som «Rule 50» i det olympiske charteret.

– Vi er opptatt av at olympiske utøvere fortsatt skal ha full ytringsfrihet – også under OL. Samtidig er det viktig å være klar over at dersom det åpnes for å markere politiske standpunkter, må vi også godta at det markeres standpunkter som ikke alle utøvere er enige i, sa lederen av idrettsforbundets utøverkomité, Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

– Utøvere kan komme under press fra ulike grupper eller myndigheter om å markere spesielle politiske saker. Det vil være en svært krevende situasjon for de utøverne som må målbære slike synspunkter, og for de andre utøverne på pallen, sa den tidligere langrennsløperen.

Erlend Hanstveit har intet ønske om å «gå i strupen på» Astrid Uhrenholdt Jacobsen og utøverkomiteen, men vil altså ha idrettsutøvere som tør å mene noe.

– Det er greit å holde seg unna partipolitikk, men diskriminering og menneskerettigheter er to temaer der vi er glade for at utøverne tør og våger å løfte fram sin mening, sier den konstituerte NISO-lederen.

– Når det gjelder rasisme, må det ikke være noen tvil om hva norske idrettsutøvere mener. Det blir helt feil om vi ikke skal si noe fordi dette er politiske utsagn.

Den siste uken har Manchester Uniteds nigerianske Odion Ighalo og Hviterusslands basketballstjerne Jelena Levtsjenko begge stått opp mot regimene i sine land.

– Norske idrettsutøvere har helt andre type utfordringer, men det er ikke mindre viktig av den grunn, sier Erlend Hanstveit.

Han understreker at toppidretten må være ydmyk nok til å forstå at de må ha hjelp hvis de skal få bukt med rasismen på sikt:

– Her er det det skoler, lærere, foreldre - og ikke minst breddeidretten som gjør den store jobben. Å tro noe annet ville i beste fall være et selvbedrag.

Publisert: 24.10.20 kl. 16:37