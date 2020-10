MÅLFEIRING: Evertons Dominic Calvert-Lewin (t.v.) feirer Evertons første mål mot Brighton sammen med Yerry Mina (t.h.). Foto: Peter Byrne / Pool PA

Farens rørende post til Everton-helten Calvert-Lewin

Dominic Calvert-Lewin (23) ble kåret til månedens spiller i Premier League. Og han har scoret sitt første landslagsmål. Faren var proppfull av stolthet og måtte få det ut.

Nå nettopp

På Facebook fortalte Karlda Scooby Lewin om en lang vei til suksessen med Everton.

– Jeg måtte ta en gråtende seksåring med hjem fra sitt første prøvespill fordi han var for sjenert til å spille, skriver faren på Facebook, gjengitt på Twitter.

– Når han blir slått ned, så reiser han seg opp igjen. Du får ikke lov til å ligge nede uansett.

Kanskje tenker faren på det som skjedde da sønnen som 17-åring debuterte i seniorfotball på engelsk nivå seks i 2014 - og ble skallet ned (noe han den dag i dag har arr etter).

Faren fortsetter:

– Avvisning er ofte livets måte å lede deg til veien du skal være på.

Dominic Calvert-Lewins far takker dem som har trodd på sønnen: Travis Binnion, David Unsworth, Ronald Koeman, Duncan Ferguson, Carlo Ancelotti.

– Takk for at dere trodde på ham da andre ikke gjorde det.

Da Dominic Calvert-Lewin sist uke scoret sitt første landslagsmål, uttalte han at det var synd at familien ikke kunne være der.

Til BT Sport uttaler han før Liverpool-derbyet om farens Facebook-post:

– Han var trolig den stolteste mann på jorden. Faren min er en jeg alltid har sett til når jeg har vokst opp med å spille fotball. Han har alltid vært der for meg og har vært min største fan.

– Når det har vært tøft, har han alltid vært der for meg og sagt at jeg skal fortsette, og alltid bedt meg om å fortsette å tro på meg selv og støttet meg uansett hva som har skjedd.

Dominic Calvert-Lewin syntes det var hyggelig å lese Facebook-posten, og hadde facetime med faren etter debuten.

– Det er ikke så mange som virkelig vet hva det har krevd å komme dit jeg er nå, og han er en av dem. Han ble bare ekstremt stolt etter landslagsmålet.

Everton-manager Carlo Ancelotti har tatt hjemmelaget til nye høyder med endring av formasjon, mer kamp om plassene på laget og med sommerens spillerinnkjøp som har slått til.

Det er bare tre måneder siden Liverpool fortjent løftet Premier League-trofeet på et tomt Anfield. Men etter noen hit og dit-prestasjoner, et ydmykende 2–7-bortetap for Aston Villa og med suverene Alisson Becker (k) skadet er det innenfor å stille spørsmål ved hvor gode Liverpool er akkurat nå.

Vi forventer at Everton vil prøve å gjøre det i «lunsjkampen» på lørdag. Og at Liverpool er klare for å rette på inntrykket fra Villa-matchen.

Gjestene har ikke tapt et Merseyside-derby siden 2010, eller på 22 kamper. Men Everton har klart uavgjort i syv av åtte siste tilsvarende kamper.

Uavgjortoddsen er 3,85, spillestopp er lørdag kl. 13.25 og TV2 Sport Premium viser kampen.

Publisert: 17.10.20 kl. 08:35

