Horneland ønsket seg assistentrolle: − Det passet meg godt nå

BERGEN (VG) Søndag ble Eirik Horneland (45) presentert som Branns nye assistenttrener. Dermed er det to tidligere RBK-trenere som skal hente poengene til Bergen.

– Det var fint. Det var godt å være på feltet igjen og skrike litt. Jeg kjenner på stemmen at det er lenge siden sist, sier Eirik Horneland til VG

Og stemmen fikk han brukt. I sin første økt som Brann-trener tok han regi på økta fra start til slutt. I starten av økta sto hovedtrener Kåre Ingebrigtsen og pratet med media om sin nye assistent.

– Det blir helt nydelig. Kan bare gå bak å følge med nå, smiler Kåre Ingebrigtsen til VG.

Han forteller også at det var tidligere sportssjef i Rosenborg Stig Inge Bjørnebye, som sørget for at Horneland endte opp i Bergen. Han fikk nemlig en telefon fra Bjørnebye sent en kveld, og da tok det ikke lange tiden før Horneland var i motsatt ende av røret til Ingebrigtsens telefon.

– Stig kjenner oss begge, og han tipset Kåre litt om muligheten. Det er jeg glad for, og jeg tror dette blir bra, sier Horneland.

Ferdig i RBK 1. oktober

Branns nye assistenttrener forteller til VG at kontrakten med Rosenborg var ferdig 1. oktober. I mellomtiden har han samlet tankene sine.

Før 2019-sesongen erstattet Horneland Kåre Ingebrigtsen som Rosenborg-trener, men ble kun værende i klubben halvannet år.

– Hvordan er det å tre inn i en assistentrolle nå?

– Jeg hadde ikke en hovedtrenerjobb i tankene mine nå. Jeg var assistent i Haugesund under Jostein Grindhaug fra 2009 til 2014. Jeg trivdes godt med det, og har trivdes godt som hovedtrener også, men nå passet det meg veldig greit å få jobbet mye på feltet.

GOD STEMNING: Både Eirik Horneland og Kåre Ingebrigtsen var i godt humør under søndagens økt. Foto: Marit Hommedal/NTB

Han forteller at trøkket og oppmerksomheten det var rundt ham i Rosenborg ikke var utslagsgivende for det ønsket.

– Nei. Som sagt så trives jeg veldig godt på feltet og jeg har veldig lyst til å bruke kompetansen min der. Jeg vil jage guttene hver eneste dag, og det gleder jeg meg til, smiler han.

Defensiv vs offensiv

Etter 2–0-tapet mot Mjøndalen lørdag har Brann virkelig havnet i en kamp for å berge plassen, og holde de lagene som er under seg, nemlig under seg. Men med ni kamper igjen er det fortsatt 27 mulige poeng å hente.

– Det er et massivt stykke arbeid som ligger foran oss. Det har vært noen trøblete uker for Brann med lite poeng så det er en veldig viktig kamp som kommer mot Stabæk allerede på lørdag, forteller Horneland.

Både han og Ingebrigtsen er klare på at rollefordelingen vil komme etter hvert som de jobber sammen. Ideen var riktignok det som gjorde det spennende for de to.

INN DØRENE: Eirik Horneland ankom Brann stadion med bil fra Haugesund rundt klokken 13 søndag. Han forteller at han nå skal på jakt etter et sted å bo i Bergen. Foto: Morten Asbjørnsen/VG

– Han vil ta en del arbeidsoppgaver fra meg og så får vi større trykk, jeg på det offensive og Eirik på det defensive så blir dette en god mix. Det var det vi følte på under samtalene. Vi ville virkelig prøve dette. Så er det potensiale og muligheter her. Og fått til noe her i Bergen og Brann hadde vært stort. Eller det blir stort, ler Ingebrigtsen.

Da trønderen ble ansatt som hovedtrener i Brann uttalte han en klar målsetting om gull for Brann i 2021. Det tror han Horneland er riktig mann til å hjelpe han ved å nå.

– Definitivt. Dette viser at vi rigger oss. Vi satser jo. Vi tar ikke noe gylne middelveier. Vi «rågambler» nå og så kjører vi på. Jeg tror det blir jævlig bra, sier han til VG.

Sammenligner med Liverpool og Klopp

En annen som gliste godt under søndagens økt var sportssjef i Brann, Rune Soltvedt. Han forteller at lynnet ble noe lettere da han møtte Horneland på stadion etter å ha tapt 2–0 mot Mjøndalen kvelden før.

Han har tro på at trenerduoen skal få Brann ut av den dårlige perioden som de nå har vært inne i, men han mener det ikke kan forventes å skje over natten.

– Det er vel nok å se til Liverpool. Det snur ikke på en kveld. Da Klopp kom inn dit så snudde det ikke umiddelbart, sier Soltvedt.

