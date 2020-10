SAMARBEIDER: Marcus Rashford og Virgil van Dijk i en tøff duell i en kamp mellom Manchester United og Liverpool i oktober 2019. Men nå samarbeider de to klubbene om å endre Premier League. Foto: RUSSELL CHEYNE / REUTERS

Slik vil United og Liverpool endre Premier League

Manchester United og Liverpool fremstilles som drivkraften bak et forslag til store endringer i Premier League.

Nå nettopp

Det kom frem i en avsløring i The Telegraph søndag. Om forslaget skulle gå igjennom, vil det gi enda større makt til «de seks store».

Premier League uttrykte i en uttalelse søndag sin motstand mot planen – mens den faktisk fikk støtte fra lederen for EFL – de tre divisjonene under Premier League.

Ifølge avisen er det Liverpool-eierne Fenway Group – med støtte fra United – som har forfattet arbeidsdokumentet som kalles «Project Big Picture» – og som The Telegraph har fått tilgang til.

Forslaget inneholder blant annet disse punktene:

Premier League reduseres til 18 lag fra dagens 20.

Bare de to nederste lagene rykker direkte ned fra Premier League.

Det tredje siste laget i Premier League går inn i et playoff med nummer 3,4 og 5 på nivå to, Championship. Nummer 6 vil altså ikke lenger komme til playoff.

Fortsatt 24 lag i de tre divisjonene under Premier League. Totalt antall klubber i de fire øverste divisjonene blir dermed 90 sammenlignet med dagens 92.

Fjerne ligacupen og Community Shield.

De ni klubbene som har vært i Premier League lengst vil diktere hvordan ligaen styres. Disse klubbene er Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Manchester City, Tottenham, Everton, Southampton og West Ham. Det kreves seks stemmer fra disse ni for å gjennomføre endringer.

Rick Parry, styrelederen for EFL (som altså er de tre divisjonene under Premier League) uttrykker til Telegraph støtte til forslaget, så lenge hans 72 klubber også vil få fordeler av endringene. Han mener det kan minske det finansielle gapet mellom klubbene i de to øverste divisjonene.

Slik gikk det da Liverpool og Manchester United møttes i januar:

Dette liker Premier League særdeles dårlig og uttrykker i sin uttalelse:

– Etter Premier Leagues syn kan en rekke av forslagene i planen ha en skadelig virkning på sporten, og vi er skuffet over å se at Rick Parry har gitt sin offentlige støtte.

Det britiske sportsdepartementet er også kritisk. En talsperson uttrykker til BBC:

– Vi er overrasket og skuffet over at vi i en krisetid, der vi har oppfordret de største klubbene til å hjelpe klubber i lavere ligaer, har kokt sammen noe på bakrommet som vil skape en lukket butikk på toppen.

– Bærekraft, integritet og rettferdig konkurranse er helt avgjørende, og alt som kan undergrave dette, er dypt bekymringsfullt, heter det videre i kommentaren fra politikerne – som mener at klubbene må sette supporterne først.

Publisert: 12.10.20 kl. 16:33

