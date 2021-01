UNITED-SPILLER: Luke Chadwick i aksjon for Manchester United i 2001. Ser du hvem som er motstanderen? Erling Braut Haalands far Alfie, den gang kaptein på Manchester City. Foto: JEFF J MITCHELL / X00815

Eks-lagkameraten om Solskjær: − Han kan få det beste ut av folk

Tidligere Manchester United- og Burnley-spiller Luke Chadwick (40) mener at managerrollen er endret og at Ole Gunnar Solskjær har egenskapene som skal til for å lykkes.

Chadwick var bare 18 år da Sir Alex Ferguson ga ham muligheten til å debutere for United i en ligacupkamp mot Aston Villa i 1999, bare noen måneder etter at Ole Gunnar Solskjær hadde avgjort Champions League-finalen mot Bayern München.

– Ole var et fantastisk menneske, hardtarbeidende, og han hadde alltid tid for deg hvis du ville ha en prat. Han er en virkelig vennlig fyr, som prøver å gjøre sitt beste hver dag, sier Chadwick i et intervju med lokalavisen Burnley Express foran tirsdagens Premier League-kamp mellom de to klubbene.

40-åringen jobber nå i et akademiet til Cambridge, sin fødeby. Han er glad for Solskjærs suksess i det siste.

– Det er hyggelig å se at han nå høster gevinsten etter å ha hatt en tøff start i United. Han legger grunnlaget for det som forhåpentligvis vil være en virkelig spennende fremtid for seg selv og klubben.

Luke Chadwick så ikke på Solskjær som en åpenbar kandidat til å overta styringen på Old Trafford, men han mener at nordmannen passer bra til oppgaven.

– Fotballen har endret seg litt de siste 20 årene. Det handler om å styre enkeltpersoner og ditt forhold til disse individene, sier han i et intervjuet med Burnley Express.

– Jeg synes Ole er fantastisk på det, og han er den typen person som kan få det beste ut av folk. Forhåpentligvis kan han fortsette å bygge et lag som kan være en sterk utfordrer de neste sesongen.

Manchester United står med åtte seirer på de ti siste ligamatchene. Det siste ligatapet kom så langt tilbake som den 1. november. Det eneste tapet i England siden det er 0-2 for nabo Manchester City i ligacupens semifinalen. Dermed har mange fans kanskje glemt Champions League-fadesen.

Burnley er i god form med tre ettmålsseirer på fem seneste ligakamper. Slapp med skrekken i lørdagens FA-cupkamp mot Milton Keynes Dons, rett nok. Har utover den cupmatchen fått seg en pause, og slikt kommer godt med i dette hardkjøret av en sesong.

Manchester United overtar tabelltoppen med poeng i kveldens duell, og kommende søndag er det duket for toppkamp borte mot Liverpool.

På utebane har United vært suverene denne sesongen med 6–1–0 og 21–11 i mål på sine syv kamper. Og her får de tilbake Edinson Cavani fra karantene. Uruguyaneren gir laget noe ekstra i angrepsfasen. Og husk at United roterte på laget i lørdagens FA-cupmøte med Watford (1–0-seier).

Borteoddsen som tilbys er 1,45. Målscorerodds på uthvilte folk som Bruno Fernandes (2,25) og Edinson Cavani (2,25) kan også vurderes - men sjekk lagoppstillinger først. Spillestopp er kl. 21.10 og TV2 Sport Premium sender oppgjøret.