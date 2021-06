KAOSMÅL: Emil Forsberg utnyttet «klabb og babb» i det polske forsvaret og sendte svenskene i ledelsen. Foto: Maxim Shemetov / Pool Reuters

Polsk frustrasjon etter Sverige-triumf: − Bare flaks

(Sverige – Polen 3–2) Polakkene måtte vinne for å ta seg videre fra gruppen, men lyktes ikke. Etter kampen var det mye irritasjon i den polske leiren.

Av Mats Arntzen

Publisert: Nå nettopp

Svenskene fikk nemlig en drømmestart på kampen. Etter bare 81 sekunder smalt Emil Forsberg inn Sveriges ledermål etter kaos i Polens forsvar.

– Jeg kan ikke engang forklare. En lang ball, pingpong ... svenskene hadde bare flaks og vi slapp inn et mål grunn av det. Det skal jo ikke skje, sier midtbanespilleren Piotr Zielinski til polske Sport.

Forsberg doblet også ledelsen etter pause, men to mål av Robert Lewandowski gjorde at polakkene kunne kjempe for et seiersmål.

Isteden satte Viktor Claesson inn målet som sikret tre poeng og gruppeseier for Sverige. Den scoringen betyr at svenskene møter Ukraina istedenfor Kroatia.

– De spiller en veldig simpel, men effektiv fotball. De utnyttet våre feil og vant kampen, sier Polens målvakt Wojciech Szczesny.

Sveriges landslagssjef er ikke direkte imponert over polakkenes utspill.

– De får mene hva de vil om flaks. Det har jeg ingen kommentar til overhodet, sier Janne Andersson, etter denne kampen:

Også under kampen var det krangling mellom den svenske og polske leiren. I andre omgang tok en fra Polens trenerbenk seg over i Sveriges sone for å få tak i en ball som gikk over sidelinjen.

– Da tok jeg tunnel på ham og da ble han litt mer irritert. Jeg er veldig fornøyd med den tunnelen, sier Andersson, som sier at han benyttet sjansen da mannen fra det polske støtteapparatet sto litt bredbent ved ballen:

– Han kom inn i vårt tekniske område og jeg kunne ikke å unngå å slå tunnel på ham. Det var ikke for å håne ham på noen måte, men han har ingenting å gjøre der inne.

KRANGLING: Her er mannen fra det polske støtteapparat i diskusjon med Janne Andersson og hans assistent Peter Wettergren. Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

Etter kampen påtok Szczesny seg også en mer diplomatisk rolle.

– Jeg er skuffet, men de gjorde det som krevdes. Vi må gratulere Sverige og ønske lykke til videre, sier keeperen.

Spania vant 5–0 over Slovakia i den andre kampen.