GODE BUSSER: Ole Gunnar Solskjær og Alex Ferguson fotografert før bortekampen mot Barcelona i Champions League i 2019. Foto: CARL RECINE / X03807

Ferguson er med til Solskjærs finale: − Håper han vil kose seg

For nøyaktig 22 år siden i dag opplevde Ole Gunnar Solskjær og Alex Ferguson sitt største øyeblikk sammen. Nå er begge på plass i Gdansk når Manchester United skal prøve å ta sitt første trofé under nordmannens ledelse.

Publisert: Nå nettopp

Og Solskjær tror at mannen som var Manchester Uniteds manager fra 1986 til 2013, har noe å tilføre til Europa League-finalen mot Villarreal, som går på samme dato som da Ole Gunnar Solskjær avgjorde Champions League-finalen i 1999. Sir Alex Ferguson bor på samme hotell som spillerne i den polske byen.

– Han fløy sammen med oss hit. Bare det å ha ham rundt oss når vi spiser, i restauranten, om spillerne lurer på noe, så kan de spørre ham, og han er alltid tilgjengelig for en prat, fordi han har denne klubben i sitt hjerte, sier Solskjær, gjengitt av Manchester Evening News.

– Jeg håper han vil like det han ser, for jeg skylder mesteparten av min karriere til ham, så jeg håper at han vil kose seg.

26. MAI 1999: Ferguson, Solskjær og de andre feirer finaleseieren over Bayern München. Foto: ANDREU DALMAU / EFE

Manchester Evening News skriver at Solskjær og noen av spillerne den 20. mai var til stede på premieren på «Never Give In», dokumentarfilmen om Fergusons liv, laget av hans sønn Jason.

– Noen av oss dro for å se Jasons dokumentar. Jeg satt der og tenkte på denne mannen og hva han har gjort for klubben. Han er en spesiell mann, han er et fotball-leksikon , selv om jeg tok ham på et fotballspørsmål i går, smiler Ole Gunnar Solskjær.

Ferguson ledet selv United til fem europeiske finaler. Tre av dem endte med triumf. Størst av alt var Champions League-seirene i 1999 og 2008. Før Solskjær inntok Old Trafford hadde Ferguson rukket å lede United til seier i datidens cupvinnercup.

– Jeg forventer ikke at han snakker med oss i forkant av kampen, sier Luke Shaw på pressekonferansen før Europa League-finalen.

– Vi ser ham rundt på hotellet, men vi må uansett klare å motivere oss selv til finalen. Selv om han er en stor legende, tror jeg ikke vi trenger noen utenfra for å gjøre det. Jeg er sikker på at vi i spillergruppen og manageren klarer det.

PS: 26. mai var også fødselsdagen til den legendariske Manchester United-managere Matt Busby. Han var født i 1909.

