FÅ Å FEIRE MED: Bodø/Glimt-kaptein Patrick Berg gratulerer lagkamerat Jens Petter Hauge med scoring mot Vålerenga foran 200 på tribunen på Intility Arena i august. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Vedum ber regjeringen åpne for flere enn 200 på tribunen i norsk fotball

I et brev til helseminister Bent Høie (H) etterspør Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum (41) et nasjonalt tiltak som åpner for flere tilskuere på norske baner.

Nå nettopp

Overfor VG utdyper Senterpartiets stortingsrepresentant hvorfor han mener flere enn 200 bør kunne tillates inn på blant annet kampene i Eliteserien, Obosligaen, Toppserien og 1. divisjon.

– Det handler om å bruke sunn fornuft. Jeg skjønner firkantheten til regjeringen i starten. Men nå kan man gjøre tilpasninger som er konkrete. Det gir litt mer glede, litt mer økonomi i klubbene og litt mindre bekymring, sier Trygve Slagsvold Vedum.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Han kommer med forslaget etter å ha vært på klubbesøk hos 100-årsjubilant Tromsø og Grorud, og sistnevnte beskriver HamKam-tilhenger Vedum som et av de morsomste lagene i Obosligaen.

– Fotball skaper enormt mye glede, fellesskap og stolthet. Norske fotballstadioner er romslige. Det bør ikke være samme antall som på en trang konsertarena. Den eneste grunnen for at det er 200 for alle, er at det skal være likt, men det er ikke et smittevernsstandpunkt, hevder Sp-lederen.

les også Fagermo tror ikke Vålerenga hadde fått Kjartansson uten coronakrisen

Han presiserer at smittevernshensynet og avstandsregler selvsagt må ivaretas også med flere til stede og lanserer muligheten for at maks 200 personer kan bruke hver inngang.

– Også må tillatelsen godkjennes av kommuneoverlegene på hvert sted, sier Vedum.

– Bør de bruke tid på det nå?

– Det er ikke store jobben. Hvis du ikke har tid, så får du si nei, svarer Vedum.

– Hvorfor skal nettopp fotballen få dette fortrinnet?

– For det første er fotball veldig viktig. Utrolig fellesskapsbyggende på tvers av alder og bakgrunn og alt. Det kan andre blir sure på om jeg sier det, men jeg mener det. Fotball er magisk på sitt beste.

– Men det skal ikke på tvers av smittevernsregler, må være tilpasset kapasiteten på hver stadion og den lokale kommunelegen må synes det er trygt. Det kan jo være 10–20 prosent av den ordinære kapasiteten, fastholder Trygve Slagsvold Vedum – og legger til at også kulturscener med god plass også bør få tillatelse til flere gjester.

IKKE ENIGE: Trygve Slagsvold Vedum (til høyre) har skrevet brev til Bent Høie. Foto: NTB SCANPIX Foto: Stian Lysberg Solum

les også Corona-støtte: Gir Elverum og Vipers inntil én million kr.

I den danske Superligaen gikk seriestarten i helgen med alt fra drøyt 1000 til 7.500 tilskuere. Nye regler for 17 kommuner i København-området betyr at hovedstadsklubbene Brøndby og FC København ikke får mer enn 500 på sine matcher, men ellers i danskenes toppliga er det foreløpig åpning for en viss prosentandel av totalkapasiteten, akkurat slik Vedum foreslår.

Men det ligger ikke an til å bli «danske tilstander» i Fotball-Norge.

Helseminister Bent Høie (H) hadde ikke lest brevet fra Trygve Slagsvold Vedum da VG konfronterte Høie med forslaget fra Sp-lederen etter tirsdagens pressekonferanse. Den kan du se her:

les også Regjeringen strammer inn karanteneregler – og innfører sykt-barn-dager

Høie gir svaret likevel:

– Det er ikke bare krav om antall, men også at du skal holde minst én meter avstand fra hverandre. Og det skal være forhold som gjør at en unngår at mange mennesker for eksempel står tett i kø og toalettfasiliteter, sier Høie til VG.

Han mener sammenligningen med at en fotballstadion med plass til 15.000 får ha like få tilskuere som en liten konsertscene ikke er relevant.

– De som fremstiller det som om et lite sted kan ha 200, og en stor stadion kan ha 200, tar ikke hensyn til de andre kravene. Et lite sted kan ikke ha 200, selv om de fysisk har plass til det, sier Høie.

– Antallet har ikke betydning i seg selv. Det handler om hvor mange mennesker som beveger seg, for å komme dit, for å dra derfra. Risikoen – hvis det er smitte – for at noen møtes og muligheten til å holde kravene til én meters avstand, kontrer helseministeren.

Det nærmeste norsk fotball vil komme en økning, gitt at smittesituasjonen endrer seg, eller oppleves mer stabil, ifølge Bent Høie.

Publisert: 16.09.20 kl. 08:50

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 17 15 2 0 62 – 19 43 47 2 Molde 17 11 1 5 45 – 20 25 34 3 Odd 17 10 1 6 30 – 24 6 31 4 Rosenborg 17 8 5 4 32 – 18 14 29 5 Vålerenga 17 8 5 4 27 – 23 4 29 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk