Gauseth skjelte ut lagkameratene: – De må komme seg til helvete av banen, for de har ingenting her å gjøre

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg-Mjøndalen 2–0) Mjøndalens Christian Gauseth (36) skjelte ut medspillerne i pausen da Sarpsborg vant 2–0 - og tok et viktig skritt bort fra nedrykksstriden.

– Det er folk her som ikke ser ut som de har lyst til å spille. De må komme seg til helvete av banen, for de har ingenting her å gjøre. Folk som er så redd og engstelig, og som bommer på alle pasningene i løpet av en omgang. Det er helt utrolig at det går an. De skal ut rett og slett! De skal ut! sa Gauseth i pauseintervjuet med Dplay.

Han fikk det som han ville: Trener Vegard Hansen gjorde tre bytter i pausen. Og han var ikke mindre oppgitt enn Gauseth:

– Vi gir bort ballen på uforklarlig vis. Jeg fatter ikke hvordan det går an å holde på sånn, sa Vegard Hansen ved starten av 2 omgang.

Christian Gauseth selv var tilbake på banen for første gang siden den 5. juli.

– Jeg har avmålte forventninger til egen innsats og egen kropp, sa han til Dplay før kampen. Han innrømmet at det var gambling at han spilte, men Vegard Hansen ønsket Gauseths lederegenskaper.

Bare tre minutter var gått da Sarpsborg fikk straffespark. Den hjemvendte sønn, Tobias Heintz, ble stoppet på ulovlig vis av Sondre Solholm Johansen.

Mos er ekspert på å straffespark. Han scoret fra 11-metersmerket for femte gang i 2020-ligaen. Totalt har han seks mål.

– En billig straffe, mente Solholm Johansen.

Rett før pause ble det 2–0 da Joachim Soltvedt brøt et Mjøndalen-angrep og kontret. Jonathan Lindseth løp som besatt og kom på venstresiden, fikk ballen og la inn. Lengst bak i feltet sto Ole Jørgen Halvorsen og satte ballen forbi Mjøndalen-keeper Sousha Makani og i mål.

– Det var deilig å få 2–0 før pause. Nå må vi ut for å score nummer tre. Vi må kjøre på, det er da vi er best, sa Ole Jørgen Halvorsen til Dplay i pausen.

Mjøndalen hadde tapt alle de 11 kampene de hadde kommet under tidligere denne sesongen, og dermed var forhåpningene for 2. omgang små.

Bruntrøyene var atskillig mer med fra starten av 2. omgang, men klarte fortsatt ikke å skape store sjanser. På den andre siden av banen var derimot Sousha Makani både titt og ofte i aksjon - og Mjøndalen-keeperen gjorde en sterk figur.

– Vi er dårlige i alt, innrømmet Vegard Hansen etterpå.

Sarpsborg hadde fem strake tap i sesongåpningen, men trener Mikael Stahre har stått fast ved planen sin. De blåkledde tok en veldig viktig seier i Aalesund sist, og hadde lørdag kveld muligheten til å ta et langt skritt fra nedrykksstriden. Den muligheten brukte de. Seieren betyr at de avanserte til 7. plass før søndagens kamper.

– Totalt sett gjør vi en bra kamp. Vi har stort sett kontroll, mente trener Mikael Stahre.

– Mos gjør en veldig bra kamp. Jeg vil berømme Ruud Tveter som gjør en kjempeinnsats. Og Lindseth er fantastisk, sa Stahre på Dplay.

