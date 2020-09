United sikret seieren etter at dommeren blåste av kampen mot Brighton

(Brighton-Manchester United 2–3) Dommer Chris Kavanagh (35) blåste først av oppgjøret, men satte kampen i gang igjen for å gi straffe til Manchester United etter å ha sett på videobilder. Den tok Bruno Fernandes (26), og ble matchvinner mot Brighton.

Det vanvittige overtidsdramaet fant sted på stillingen 2–2, etter at Brighton først hadde utlignet i det 95. spilleminutt. United slo et hjørnespark inn i 16-meteren. Der traff ballen Brighton-spiller Neal Maupay (24) i armen, men dommeren fikk det først ikke med seg.

Kavanagh blåste derfor av matchen, mens United-spillerne protesterte høylytt. Nesten umiddelbart fikk kamplederen beskjed av videoassistentene om at han måtte se situasjonen om igjen. Det gjorde Kavanagh, og han valgte å sette matchen i gang igjen og gi United straffe.

Den satte Fernandes sikkert i mål, og ordnet dermed Premier League-sesongens første seier for Ole Gunnar Solskjærs menn etter 99 minutter og 45 spilte sekunder.

– Du kan ikke oppsummere det i det hele tatt. Det er følelser. Det er drama, sier en lettet Solskjær til BT Sport.

Dramaet avsluttet en vanvittig kamp på Amex Stadium. Først lobbet Maupay Brighton i ledelsen fra straffemerket etter 40 minutter, før United-kaptein Harry Maguire (27) presset hjemmelagets Lewis Dunk (28) til å lage selvmål på overtid av første omgang.

Deretter så Rashford lenge ut til å ha avgjort matchen 10 minutter etter sidebyttet på eminent vis. Etter å ha blitt spilt gjennom av Fernandes driblet 22-åringen to Brighton-spillere totalt tre ganger før han banket ballen opp i vinkelen – via en av hjemmelagets forsvarere.

Men i det 95. spilleminutt glapp det defensivt for rødtrøyene og plutselig kunne Solly March (26) heade inn 2–2 for hjemmelaget.

Da trodde de aller fleste at det ville ende uavgjort, før Fernandes slo tilbake for United – etter at kampen egentlig var over.

– Her ser vi videodømming på sitt beste. Det er nesten en viljehands, og en klar forseelse som blir begått før kampen er ferdig, sier TV 2-ekspert Brede Hangeland.

– Jeg har ikke sett det før, men her får vi brukt VAR riktig. Dette er rettferdig, sier ekspertkollega Solveig Gulbrandsen.

1–0: Neal Maupay chippet Brighton i føringen fra straffemerket. Foto: NTB

Fem i stengene for Brighton

Hjemmelaget smalt i tillegg fem baller i rammeverket rundt ørene på David de Gea, uten å få uttelling. Spissen Aaron Connolly (20) fikk også tildelt et straffespark i andre omgang, som senere ble annullert av dommeren som en følge av VAR-hjelp.

– Når har vi sett noen tilsvarende? Et lag som ligger under har fem i metallet etter 76 minutter. Vi er vel 10 centimeter unna en knusende Brighton-seier og et hat trick av Leandro Trossard, utbrøt TV 2-kommentator Petter Myhre retorisk underveis i oppgjøret.

– Det er på grensen til et ran, mener Hangeland.

United fikk samtidig to scoringer annullert, begge korrekt for offsider på Rashford. Rødtrøyene står nå med tre av seks mulige poeng i serien. Brighton har på sin side én seier og to nederlag etter å ha spilt én match mer enn United.

– De skapte for mye for min smak, men det er et vanskelig lag å spille mot. Vi forsøkte å presse, men de har virkelig gode ballspillere bak der, så vi klarte det ikke helt. Så har vi ikke bena og skarpheten enda, men det vil vi få, sier Solskjær.

– Det er mye arbeid (som gjenstår). Det vet spillerne. Vi må forbedre oss mye. I dag viste vi i alle fall karakter. Vi kom tilbake et par ganger. Det er positivt. Og spillerne viste kvalitet et par ganger. Så det er noen plusser også, sier United-sjefen.

I HARNISK: United-spillerne roper her på straffe, etter at dommer Kavanagh har blåst av kampen mot Brighton. Solskjærs menn ble til slutt hørt. Foto: NTB

