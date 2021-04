ØYEBLIKKET: Her setter Erling Braut Haaland inn sitt 50. mål for Borussia Dortmund, ett år og fire og en halv måned etter overgangen. Foto: FRIEDEMANN VOGEL / POOL

50-mål-Haaland knuser alle stjernene siste tiåret: − Snakker for seg selv

Med et piskeslag av et straffespark scoret Erling Braut Haaland (20) sitt 50. mål for Borussia Dortmund på bare 54 kamper mot Werder Bremen. Robert Lewandowski trengte dobbelt så mye tid.

Publisert: Nå nettopp

VG har sett på 14 andre markante måljegere i klubber fra Europas topp 5-ligaer i det siste tiåret og nordmannen er fullstendig i egen klasse på øvelsen 50 mål sprint.

Nærmest – i VGs utvalg – er Neymar, som trengte 87 kamper og nesten to hele sesonger i Barcelona på å nå 50 mål etter overgangen fra brasilianske Santos sommeren 2013.

Brassens nåværende lekekamerat i PSG, Kylian Mbappé, måtte opp i 105 kamper for Monaco og den ferske Champions League-semifinalisten, mens Robert Lewandowski trengte 109, altså det dobbelte antall Dortmund-kamper, for å kunne telle til 50.

– Den snakker for seg selv, reagerer landslagssjef Ståle Solbakken når han får se statistikken til sin egen spiss satt i sammenheng med fotballens største:

Grafikk: www.sofascore.com. Spillernes kamper/mål gjelder kun for klubber tilhørende i Europas fem beste ligaer – Spania, England, Tyskland, Italia og Frankrike.

Etter syv kamper, ti timer og et drøyt kvarter uten nettkjenning for klubb og landslag, hans lengste målløse periode i seniorkarrieren, var Haaland tilbake der han pleier å være i Bundesliga-oppgjøret mot Werder Bremen:

Ikke bare satte han sitt 50. fra straffemerket; nordmannen protokollførte også sitt 51. – og det var trolig enklere enn samtlige av de foregående 50. På åpent mål fra tre meters hold pirket han inn med høyrefoten det som også var Dortmunds 3-1-mål.

– Dette er av en annen verden. Spesielt imponerende er at han er en så god målscorer i ung alder. En veldig effektiv og sikker avslutter. Vanligvis varierer det litt med unge spillere, de brenner sjanser litt oftere, mener Sigurd Rushfeldt – tidenes toppscorer i Eliteserien (172 mål).

– Er det lettere å score mange mål i Bundesliga enn i Barcelona?

– Godt spørsmål. Jeg tror det er litt lettere i Bundesliga enn i Premier League. Men spiller du spiss i et normalt Barcelona-lag, får du ganske mange sjanser der også. Så tror jeg det er hakket tøffere i Premier League. Samtidig har Haaland levert i Champions League, sier den tidligere Austria Wien-, Racing Santander- og Birmingham-proffen.

les også Real Madrid-sjefen bekrefter besøk av Haaland-pappa

Graeme Souness, mangeårig tv-ekspert i England og tidligere manager for blant annet Liverpool, Southampton, Newcastle og Blackburn, er innom forskjellen på England og Tyskland i sin spalte i The Times – der han vurderer om Manchester United heller burde gå for Tottenhams Harry Kane enn Erling Braut Haaland i sommerens overgangsvindu.

– Vi har sett Kai Havertz og Timo Werner gjør det bra i Tyskland, deretter komme til Chelsea og opplever livet mer vanskelig i England. Vil Haaland være slik? Jeg tror ikke det, fordi han er sterkere og mer aggressiv enn dem, men han scoret ikke over to kamper mot City, så det er en mulighet, skriver Souness.

Nettopp Kane er nummer seks på VGs liste. Tottenham-stjernen trengte 109 kamper for å nå 50 mål.

– Hvis jeg må velge, går jeg for Kane, som blir 28 år i sommer og fordi han har bevist nivået i Premier League og har mange år igjen på topp, mener Souness.

PS! Onsdag kveld spiller Dortmund mot Union Berlin. Haaland & Co. ligger i øyeblikket på en 5. plass i Bundesliga, fem poeng bak en plass i Champions League, og er avhengig av feilskjær fra Wolfsburg eller Eintracht Frankfurt om de skal kvalifisere seg kommende sesong.