HYLLES: Erling Braut Haaland scoret fire mål mot Hertha Berlin lørdag kveld. Foto: CLEMENS BILAN / POOL / EPA

Haaland hylles etter fire mål: − Ufattelig

Erling Braut Haaland senket Hertha Berlin med fire mål. Det var så vilt at selv motstanderen hyllet «maskinen» etter kampen.

– Erling er ufattelig. Man ser ham ofte ikke i løpet av 30 minutter og i løpet av de neste 30 minuttene scorer han fire ganger, sier Dortmunds midtbanestrateg Axel Witsel.

Borussia Dortmund lå under til pause før Braut Haaland satte sin første scoring da kampuret viste 47 minutter. 32 minutter senere sto det 5–2 til Dortmund.

– Haaland var fantastisk. Vi spilte veldig bra i starten av andre omgang, sier Dortmund-trener Lucien Favre til Sky.

– Hvis man er fotballfan, trenger man knapt å si mer. Med den dynamikken og nesen for mål er det utrolig å se ham. Han er til fordømt stor hjelp for oss akkurat nå, sier lagkompis Julian Brandt som serverte Haalands andre mål.

Selv Hertha klarte ikke å la være å kommentere Haalands målshow.

«Sover maskiner?»

Det spør Hertha på sin Twitter etter å ha tapt 2–5 for Borussia Dortmund. Etter fire mål står nå spissen med 31 scoringer på 30 kamper for den tyske klubben.

Se scoringene til Braut Haaland mot Hertha Berlin her:

De tyske mediene lot seg imponere voldsomt av nordmannen.

– Haaland ble til Herthas mareritt, skriver Berliner-Zeitung.

– Haaland! Moukoko! Historisk!, skriver storavisen Bild, som sikter til Erling Braut Haalands fire mål og debuten til stjerneskuddet Youssoufa Moukoko som debuterte en dag etter 16-årsdagen, som Bundesligas yngste.

Viasat-kommentator Eivind Bisgaard Sundet lot seg nok en gang imponere over at nordmannen klarer å levere så bra han gjør, gang etter gang.

– Jeg er overveldet over at det er mulig. «Vi skjønner ikke hvor stort det er» er en klassisk greie, men dette tror jeg faktisk ikke vi tror, sier Bisagaard Sundet til VG etter kampslutt.

Da VG ringer drar han også en spøk om hvorfor nettopp han ble oppringt etter Haaland-showet.

– Det er klart det ikke er greit med en landslagskeeper på benken, ler sørlendingen og sikter da til Rune Almenning Jarstein som ble sittende på benken for Hertha Berlin.

Bisgaard Sundet har kommentert Braut Haaland siden han kom til Borussia Dortmund og Bundesliga. Han påpeker at spissen både kunne og burde hatt flere scoringer ettersom Braut Haaland brant et par gode muligheter i den første omgangen.

Nå tror kommentatoren at Haaland kan på rekordfart ta steget opp fra å blir kåret til å bli Europas beste unge spiller, til å rett og slett bli den beste spilleren i verden.

– Det blir vanskeligere og vanskeligere å tenke at han ikke er en arvtager for Messi og Ronaldo. Om han fortsetter så er han jo en kandidat for å være en kandidat til å bli kåret som verdens beste fotballspiller allerede i 2020 eller 2021. Det er jo helt klart at han kan være det, sier kommentatoren.

Publisert: 22.11.20 kl. 00:11

