LEGENDE: Runar Berg har over 300 kamper for Glimt, og har spilt europeisk fotball med gultrøyene flere ganger. Foto: Bjørn S. Delebekk

Klart for Champions League-eventyr i Bodø: − Det virket uoppnåelig

BODØ (VG) For første gang skal det spilles Champions League-fotball på Aspmyra. Tidligere Glimt-helt Runar Berg tror på seier i debuten i verdens største klubbturnering.

– For noen år siden virket det uoppnåelig, sier Runar Berg til VG om onsdagens historiske begivenhet på Aspmyra.

For første gang skal Bodø/Glimt ut i kvalifisering til Champions League. Sommersolen skaper tropevarme i nordlandsbyen, og byens befolkning teller ned mot den første av to kamper mot Legia Warszawa.

– Glimt kan slå Legia. Det er det ikke noe tvil om. Det hadde vært helt vanvittig hvis man hadde klart å komme seg til Champions League. Det er ikke til å tro, sier Berg, vel vitende om at klubben må gjennom totalt åtte kvalikkamper for å komme gjennom nåløyet.

50-åringen spilte for klubben i tre perioder og har vært med på store kamper i Europa for gultrøyene tidligere. Det har også en annen gammel helt, Bent Inge Johnsen (51).

– På sitt beste er Glimt troende til det meste, mener han om klubbens sjanser i Europa.

TRENER: Tidligere Glimt-spiller jobber nå som Lyn-trener. Foto: Stian Lysberg Solum

– Skal få kjørt seg

«Superlag på sørpeføre» var Dagbladets overskrift da Glimt, med Berg og Johnsen på laget, slo den italienske cupmesteren Sampdoria på Ullevaal i 1994. Onsdag er det kunstgress som gjelder. Det kan tale til fordel for den norske seriemesterens hurtige spill.

– Jeg tror det. Legia skal få kjørt seg når Glimt spiller sitt eget spill på Aspmyra, mener Berg.

– De må tørre det. Glimt har skapt problemer mot mange store klubber, som da de satte press på Milan i fjor. Det er en innarbeidet selvtillit i klubben og de er trygge på seg selv, sier Johnsen, som er trener i Lyn.

De har begge hørt Champions League-hymnen som Rosenborg-spillere. Johnsen råder spillerne til å ikke la anledningen gå til hodet på seg.

– De kan begynne å tenke på hvor mye som står på spill. Men man må kutte ut alt det, spille god fotball og gjøre det du er vant til, sier 51-åringen.

Urettferdig sammenligning

Forrige sesong tok Bodø/Glimt seg til tredje kvalifiseringsrunde i Europa League, hvor de sjarmerte stort, men til slutt måtte gi knepent tapt mot gigantklubben Milan. Sportsdirektør Paolo Maldini var rask med å hente Jens Petter Hauge, og siden forsvant enda flere målpoenggarantister i Kasper Junker og Phillip Zinckernagel.

Derfor er det nye angrepsstjerner som må skyte Glimt videre denne gangen. Da er det ikke ideelt at kantspillerne Ola Solbakken og Sondre Sørli begge har ferske langtidsskader.

– De møter en tøff motstander, og er på en nedadgående kurve resultatmessig. I tillegg har de fått skade på flere viktige spillere og mistet mye kreativitet fra i fjor. Det er en jævlig lang vei å gå i Champions League, men de imponerte i fjor og har gjort en sykt god jobb med å erstatte de som dro, mener Johnsen om Glimts sjanser i turneringen.

– Det blir urettferdig å samarbeide med 2020-laget, og jeg synes Glimt har imponert skadene og spillersalgene til tross. De har en fordel av å være i sesong, og jeg tror de vinner på onsdag. Det er en historisk tidsperiode, som er veldig spesiell i nordnorsk fotballhistorie, sier Berg.

VGs tips: Uavgjort

Første kamp av to i runde en av Champions League-kvaliken. Glimt henger med i toppen av Eliteserien. De hadde en strålende sesong i fjor. Men det har ikke gått like mye på skinner for Glimt i år. De har fortsatt et bra lag og er fremdeles et superlag i norsk målestokk, men det har vært noen skuffende opptredener i år. Vi hadde ventet bedre enn kun en seier på de fem siste kampene.

Legia Warszawa ble ligamestrer i vår, mens kommende sesong starter om drøye to uker. Treningskampene har gitt følgende fasit: 3-1-1. At polakkene ikke er i sesong taler til Glimts fordel, men vi har litt vanskelig for å støtte Aspmyra-klubben med et oddsspill akkurat her. Vi tipper uavgjort til 3,35 i odds.

Spillestopp 17:55.