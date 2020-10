SLUTTET FRED: Dag-Eilev Fagermo sier han og Kristiansunds Flamur Kastrati tok hverandre i hånden etter en prat i pausen søndag. Foto: Fredrik Hagen

Fagermos versjon av «soper-bråket»: − Ingen tro på å gi Kastrati en sinnssyk straff

VALLE (VG) Ifølge Dag-Eilev Fagermo (53) startet bråket med Kristiansund-spiller Flamur Kastrati (28) med en uenighet om et innkast. Nå ber Vålerenga-treneren om at Kastrati ikke straffes for hardt.

Nå nettopp

Før mandagens spillermøte og restistusjonsøkt dagen etter 1–1-kampen mot Kristiansund gir Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo sin versjon av hva som foranlediget bråket med Kastrati.

– Det som skjedde, var at jeg ropte «blå!». Jeg mente det var innkast til oss. «Blå ball», roper jeg, for jeg er engasjert. Så mente han selvfølgelig han det det var grønn (Kristiansunds bortedrakter), så ble han fly forbanna og så ropte han «jævla soper». Så svarte jeg, jeg sa «har du scoret mål i år?», og så var jeg ferdig med situasjonen, sier Fagermo til VG.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Gjennom et VG-intervju søndag kveld beklaget Kastrati utbruddet og hevdet han ikke kjente betydningen av begrepet «soper». Kristiansund har suspendert spissen i trening og kamp frem til klubbledelsen og Norges Fotballforbund har behandlet ferdig saken.

Den skjer midt i den tverridrettslige kampanjen «Stopp!» – igangsatt etter at Kastratis lagkamerat Amahl Pellegrino (30) fikk rasehets rettet mot seg etter kamp mot Aalesund.

I forrige runde skjedde det samme med Vålerenga-spiller Ousmane Camara. Nå er oppfordringen fra «offeret» Fagermo at Kastrati ikke straffes for hardt:

– Temperament og engasjement må vi ha. At folk kan gjøre feil, må vi akseptere. Vi er inne i en kampanje nå, og holdningsskapende arbeid er det viktigste. Jeg har ingen tro på å gi Kastrati en sinnssyk straff. Det synes jeg er feil. Det er straff i seg selv det media gjør nå, og det at han må be om unnskyldning. Å straffe folk knallhardt, tror jeg ikke er det mest preventive, svarer Fagermo på spørsmål om hvordan han hadde håndtert om en av hans spillere hadde ropt lignende til en motstander.

– Tror du din generelle stil, slik folk kjenner deg, kan være med på å gjøre deg til noen man vil angripe i match?

– Godt spørsmål. Jeg har ikke hatt det problemet som trener. Det kan komme temperatur, det skjer med andre trenere også, men jeg har ikke hatt en haug med «Mourinho-episoder». Jeg var dum en gang med Tommy Høiland etter cupfinaletapet i 2014, vedgår Fagermo.

les også Skullerud i strupen på Fagermo: - Det er ren, skjær mobbing

Fagermo – da i Odd – beskrev den daværende Molde-spissen blant annet som «ikke den skarpeste kniven i skuffen». Den frittalende treneren la seg flat i en beklagelse kort tid etter.

– Jeg har stort engasjement og «passion». Jeg vet at folk kan irritere seg over det. Men jeg har opplevd andre trenere og spillere som har samme «passion», og det er en del av produktet. Har du ikke det, tror jeg ikke du lykkes, sier Vålerenga-sjefen.

I hver eneste sesong fra og med 2006 han har trent en klubb i landets to øverste divisjoner.

– Jeg kan provosere, sikkert. Men det er ikke meningen å provosere. Det er mer at jeg er med i kampens hete, at jeg gjør det jeg kan for at mitt lag skal vinne, innrømmer den tidligere Strømsgodset- og Odd-treneren.

Fagermo synes ikke det bør være sånn at Flamur Kastrati har spilt sesongens siste kamp for Kristiansund i år.

– Nei, det synes jeg ikke. Han har beklaget seg og lagt seg flat, mener trenerveteranen.

– Har dere to noe forhistorie?

– Nei. Jeg kjenner ikke personen i det hele tatt, men fotballspilleren har jeg sett i Eliteserien. Det var sannsynligvis et ønske fra ham om å komme til Vålerenga da jeg kom. Det var mye skriverier i media. Da fikk jeg masse spørsmål, og da sa jeg det ikke var aktuelt. Det var litt sårende, kanskje, sier Fagermo.

I vinter pekte den nyansatte Vålerenga-treneren på skadehistorikken til Kastrati som en av grunnene til at den opprinnelige Oslo-gutten ikke var aktuell. På det punktet slo Kastrati tilbake.

– Men da jeg kom, hadde ikke vi penger. Så vi hentet ikke spillere, minus Oldrup, og han kom gratis, påpeker Fagermo nå.

PS! VG har søkt Flamur Kastratis kommentar til at foranledningen til utbruddet var uenighet om innkast. Han har ikke besvart henvendelsen.

Publisert: 26.10.20 kl. 16:56

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 22 19 2 1 73 – 25 48 59 2 Molde 22 14 1 7 54 – 27 27 43 3 Rosenborg 22 12 6 4 42 – 22 20 42 4 Vålerenga 22 11 6 5 37 – 28 9 39 5 Odd 21 12 2 7 40 – 32 8 38 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk