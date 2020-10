Odd tapte terreng i medaljekampen: − Naturligvis ikke fornøyd

(Odd - Sarpsborg 08 1–1) Molde, Vålerenga og Rosenborg har neppe noe mot at Sarpsborg 08 nøytraliserte Odd i Skien.

– Vi fortjener ikke noe mer i dag, synes jeg. Vi er ikke fornøyde med vår prestasjon i dag, sier Espen Ruud til Eurosport.

Hjemmelaget ble nektet seieren for første gang på Skagerak Arena siden 5. juli. Det var imidlertid ikke uten kontroverser.

Odd ropte på straffespark to ganger i første omgang, først da Suleyman Bojang tilsynelatende berørte ballen med hånda, så da Markus Kaasa ble løpt ned av Sarpsborg-kaptein Joachim Thomassen.

Men det var først da Magnar Ødegaard så ut til å ha kontakt med Elba Rashani at dommer Dag Vidar Hafsås valgte å peke på straffemerket.

Eurosport-kommentator Frode Marti mente det var den situasjonen som så minst ut som straffe.

Espen Ruud scoret kontant sitt 50. seriemål i det 50. minutt.

Lynrask respons

Sarpsborg, Eliteseriens minst målrike lag med to og et halvt mål i snitt per kamp de er involvert i, slo tilbake med en responstid Øst Politidistrikt ville vært stolt av.

Nicolai Næss nikket ballen tilbake til Mikael Bertil Dyrestam, som kontant hamret ballen i nett-taket på halv volley.

– Som kampen ble, skal vi være fornøyde med ett poeng, sier Dyrestam til Eurosport.

Robin Simovic stod for et realt «Benny Hill»-øyeblikk da han kranglet ballen forbi bortemålvakt David Mitov Nilsson - men ikke klarte å stokke de lange, lange beina i tide. Bjørn Inge Utvik klarerte takknemlig på streken.

– Vi er naturligvis ikke fornøyde med å ikke vinne på hjemmebane, og jeg synes vi burde kreve mer. Marginene var ikke på vår side, sier Simovic til Eurosport.

NØYTRALISERT: Odds Elba Rashani slår oppgitt ut med armen etter en situasjon i kampen mot Sarpsborg 08. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Heintz snytt?

Til slutt var det imidlertid Tobias Heintz’ tur til å føle seg snytt.

Han danset med ballen inne i feltet og la an til skudd, men ble tilsynelatende høvlet ned av Filip Jørgensen.

Igjen valgte Hafsås å vinke spillet videre, denne gangen til enorme protester fra Sarpsborgs hjemvendte «trequartista».

– Når jeg kjenner kontakten, legger jeg meg for å få straffe. Det er en soleklar straffe, der blir vi snytt, sier Heintz til Eurosport.

Odd tapte terreng i medaljekampen, Sarpsborg misbrukte nok en sjanse til å endelig slå Odd i Skien og ingen av dem var nok så fornøyde med dommeravgjørelsene i de to straffefeltene.

Publisert: 31.10.20 kl. 19:50

