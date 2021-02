BARCA-SJEFER: Lionel Messi og Ronald Koeman under kampen mot Real Betis nylig. Foto: MARCELO DEL POZO / X06654

Koeman: − Messi trenger hjelp

Barcelona kjemper for å være med i kampen om ligatittelen. Ronald Koeman mener at flere enn Lionel Messi må bidra.

Publisert: Nå nettopp

33 år gamle Messi har stått for 18 mål i ligaen denne sesongen, noe tilsvarer 34 prosent av målene totalt (52).

Til sammenligning har Antoine Griezmann på 2. plass seks, mens Ansu Fati, som har vært skadet siden november, er tredje best med fire mål.

– Leo har scoret 18 mål. De andre angriperne har mer eller mindre det samme til sammen. Han trenger hjelp, sier Koeman på en pressekonferanse, gjengitt av ESPN.

– Ansvaret må deles. Ja, det eldre spillerne må hjelpe de yngre spillerne i troppen, men generelt er det opp til hele laget å stå fram.

Barcelona tar lørdag turen til Sevilla. Med seier vil Koemans menn inntil videre ligge bare to poeng bak ledende Atlético Madrid - men med to kamper mer spilt.

Viktige kamper står i kø for Barca nå. Den 10. mars skal de prøve å snu 1–4-tapet for Paris Saint-Germain.

– Det er press på alle lag, ikke bare oss, mener Koeman.

– Å være spiller eller trener i Barca betyr press i hver eneste kamp. Hvis du ikke vinner, hvis du taper kamper, så får treneren alltid skylden. Jeg aksepterer det ansvaret.

Barça hadde syv seirer på rad (fem av dem på bortebane) i ligaen før de snublet hjemme mot Cádiz og spilte 1–1. Men det ble fulgt av en grei 3-0 seier sist hjemme mot bunnlaget Elche.

