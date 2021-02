VRAKET: Lee Mason får ikke dømme Premier League til helgen. Foto: NICK POTTS / POOL

Mason vrakes etter VAR-tabber

Lee Mason har fått beskjed om at han ikke får dømme Premier League-kamp kommende helg.

Det kommer som en konsekvens av to feilaktige røde kort til Southamptons Jan Bednarek og West Hams Tomás Soucek, skriver The Times.

Bednarek fikk det røde kortet da Southampton ble totalslaktet av Manchester United tirsdag 2. februar. Polakkens røde kort ble i ettertid strøket.

Det andre røde kortet fikk Soucek sist lørdag. Da møttes West Ham og Fulham i en traust og grå 0–0-kamp. Sent på overtid ble tsjekkeren vist ut etter en albue i ansiktet på Mitrovic. TV-bildene viste at det på ingen måte var tilsiktet og igjen ble det røde kortet fjernet.

– Dette er ikke rødt kort. Det er noe av det dummeste jeg har sett, sa TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller, som kalte hendelsen med Soucek «ren og skjær uflaks».

Bednarek ble vist ut da Southampton ble rundspilt av Manchester United:

Fellesnevneren for begge to kontroversene: Mike Dean var hoveddommer og Lee Mason var VAR-dommer.

Fra tidligere er det kjent at Mike Dean selv har ønsket å ikke dømme kamper den kommende helgen etter å ha mottatt drapstrusler etter de feilaktige røde kortene. Nå er det altså klart at Lee Mason ikke får være involvert i den kommende runden – verken som hoveddommer eller VAR-dommer.

Tomás Soucek har vært klar på Twitter at det var et feilaktig rødt kort han fikk mot Fulham. Deretter la han ut at han var glad for at straffen ble fjernet. Da han ble oppmerksom på at Dean hadde mottatt trusler tok han også til orde igjen.

– Uansett hvilke avgjørelser som blir tatt på banen, skal de forbli på banen. Det er trist at det nå forstyrrer det personlige livet, og jeg sender Mike Dean og hans familie min støtte. Det er ikke greit med trusler. Det er i fortiden, og jeg er nå fokusert på resten av sesongen, skriver tsjekkeren på Twitter.