SPILTE I MOLDE: Babacar Sarr avbildet i Molde-drakt i 2017. Foto: Vegard Wivestad Grøtt, NTB

Tidligere Molde-spiller på rømmen – tror Sarr har flyktet til Senegal

Tidligere Molde-spiller Babacar Sarr (29) er tiltalt for voldtekt av Kamilla Visnes (29). Etter å ha vært etterlyst av Interpol i halvannet år, kan senegaleseren nå ha rømt til hjemlandet.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

VG får opplyst at statsadvokaten har grunn til å tro at Sarr befinner seg i Senegal, samt at justisdepartementet og Kripos leder arbeidet med å få ham utlevert til Norge.

– Jeg pleier ikke å uttale meg om klienters bosteder – eller hva de ellers foretar seg, så det gjør jeg heller ikke her, skriver Sarr-forsvarer Mette Yvonne Larsen i en e-post til VG.

– Kan du si om han har tenkt å melde seg – siden han er etterlyst?

– Les hva jeg skrev – tror VG må skjønne hva advokaters taushetsplikt er.

FORSVARER: Mette Yvonne Larsen jobber for Sarr. Foto: Roger Neumann

På rømmen

I 2018 ble Sarr frifunnet for voldtekt, men dømt til å betale 150.000 kroner i erstatning til Visnes for hendelsen som fant sted 14. mai året i forveien. Flertallet i Romsdal tingrett mente det var klar sannsynlighetsovervekt for at Molde-spilleren voldtok den norske kvinnen, men de mente ikke det var bevist utover enhver rimelig tvil.

Beviskravet i erstatningssaker er lavere enn i straffesaker, og det bidro til at det ikke ble fengselsstraff for Sarr.

Han har hele tiden nektet for å ha voldtatt Visnes.

Statsadvokat Ingvild Thor Nordheim anket dommen. Det er nå 3,5 år siden. Ved tre anledninger skulle Sarr ha møtt i lagmannsretten – tiltalt for voldtekt. Senegaleseren forlot Molde i 2019 og har siden den gang oppholdt seg i land uten utleveringsavtale med Norge – som Russland og Saudi-Arabia.

STATSADVOKAT: Ingvild Thor Nordheim anket dommen mot Sarr i Romsdal tingrett. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

– Ukjent for oss

Sarr har blitt anmeldt for tre ulike voldtekter i Norge. I februar i fjor tok statsadvokat Ingrid Vormeland Salte ut en ny tiltale mot Sarr for et overgrep som skal ha funnet sted i Oslo i november 2018, men tiltalen ble kort tid senere trukket etter en grov påtalefeil.

John Christian Elden er bistandsadvokat for Kamilla Visnes. Han reagerer slik på VGs opplysninger om at Sarr kan befinne seg i Senegal - etter sist å ha spilt fotball for Damac i Saudi-Arabia.

– Vi vet han er Interpol-etterlyst, men har ikke fått nærmere opplysninger etter at påtalemyndigheten før jul underrettet om at Saudi-Arabia så ut til å ville utlevere ham, forteller Elden, og fortsetter:

– At han nå har flyktet videre til Senegal, er ukjent for oss – men vi regner med at han vil bli utlevert for å stå for sine handlinger i strafforfølgningen mot ham.

VG har vært i direkte kontakt med Visnes og orientert henne om denne artikkelen.

BISTANDSADVOKAT: Elden bistår Kamilla Visnes i saken mot Sarr. Foto: Gisle Oddstad, VG

Kripos involvert

Statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim, som førte saken mot Sarr i Romsdal tingrett og deretter anket dommen, bekrefter at justisdepartementet og Kripos er involvert i arbeidet med å få Sarr stilt for lagmannsretten.

– Det er mulig at han er tilbake i Senegal, men det har vi ikke fått bekreftet. Vi avventer dette før vi gjør noe mer, sier statsadvokaten til VG.

– Jeg ber om forståelse for at departementet ikke uttaler seg om enkeltsaker, sier justis- og beredskapsdepartementets kommunikasjonsrådgiver Linda Hafstad til VG.

Jonas Fabritius Christoffersen er seniorrådgiver for Kripos, som er norsk politis kontaktledd mot Interpol. Han forteller at de ikke kan kommentere etterlysninger de «ikke eier selv».

– Dette er ikke spesielt for denne saken, men det kan være etterforskningshensyn i den enkelte sak som gjør at politidistriktet selv må få anledning til å ha kontroll på hva som kommer ut av informasjon, forteller Christoffersen til VG.

Jim Solbakken har tidligere vært agent for Sarr. Han skriver i en tekstmelding til VG at det ikke lenger er et samarbeid mellom partene.

– 5. juli, 2019. Siste kontakt, sier Solbakken.