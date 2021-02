Arsenal serverte festfotball i Ødegaard startdebut: − Han var fantastisk

(Arsenal - Leeds 4–2) Martin Ødegaard (22) fikk sin første kamp fra start for Arsenal, fikk være med på festfotball fra start – og manager Mikel Arteta likte hva han så av nordmannen.

– Å spille sin første ligastart mot Leeds, å styre på den måten han gjorde det var veldig komfortabelt. Han var fantastisk, sier Arteta til Sky Sports om nordmannens 78 minutter på banen i 4–2-seieren.

Artetas lag angrep med dødelighet til venstre i banen før kvarteret var spilt, Granit Xhaka spilte inn til Pierre-Emerick Aubameyang og gaboneseren er for alvor på vei tilbake i form.

Med en kontrollert innsideavslutning plasserte han ballen forbi Illan Meslier i Leeds-buret - det første hans totalt tre mål mot Leeds.

– Hat tricket betyr mye for meg. Jeg er en fyr som jobber hardt, og det har vært tøft for meg i det siste, sier Aubameyang til Sky Sports.

Så begynte en underfundig VAR-episode da Bukayo Saka ble spilt gjennom av Martin Ødegaard. Saka gikk i bakken, dommer Stuart Atwell dømte straffespark og fikk beskjed om å se situasjonen på nytt.

Selv om det virket å være kontakt mellom Saka og Leeds-forsvarer Liam Cooper, valgte Taylor å omgjøre situasjonen - til stor frustrasjon for spesielt Saka.

FØRST TIL Å ... FEIRE: Pierre-Emerick Aubameyang feirer sitt første mål med Martin Ødegaard og Granit Xhaka. Foto: Julian Finney / POOL / GETTY POOL

Like etter fikk engelskmannen straffesparket sitt likevel. Meslier nølte da han skulle spille ut ballen, mistet den til Saka og gjorde opp for seg med å felle Arsenal-vingen. Denne gangen ble straffesparket stående, Aubameyang banket den inn bak Meslier.

Dani Ceballos en luke mellom beina på Cooper like før pause og tredde nydelig gjennom til høyreback Hector Bellerin, som på særs ukarakteristisk vis banket ballen forbi Meslier og til tremålsledelse før pausesignalet omsider gikk for Leeds’ vedkommende.

Etter intermezzoet fortsatte Arsenal der de slapp og Emile Smith-Rowes feilslåtte skudd ble til slutt en fabelaktig pasning mot Aubameyang, som stupte inn sitt tredje for dagen – hans første hat trick i Premier League.

Grafikk: www.sofascore.com

Ødegaard var heller lite involvert i målshowet og ble i stor grad overskygget av spesielt Saka og Aubameyang, men misbrukte en god mulighet etter Aubameyangs gjennomspill. Reprisen viste at det trolig ville blitt avblåst for offside uansett, og han ble byttet ut med et snaut kvarter igjen å spille.

– Det ble bedre og bedre utover kampen. Han så fin ut fysisk også, sier landslagssjef Ståle Solbakken til VG om Ødegaards første kamp fra start, som varte 77 minutter.

Fotballekspert Lars Tjærnås skriver på Twitter at nordmannen ble for forsiktig før pause.

– Nå begynner europacup, så nå blir det rytme med flere kamper. Så det er fine muligheter, mener Norges landslagssjef på spørsmål om han tror Ødegaard viste nok til å beholde plassen fremover.

Pascal Struijk stanget inn en redusering like før timen var spilt, da han raget soleklart høyest etter et hjørnespark. Tyler Roberts fant Helder Costa ti minutter senere og portugiseren banket inn nok en redusering, plutselig var Arsenal i alvorlig fare for å rakne.

«The Gunners» holdt imidlertid unna mot Marcelo Bielsas yndlinger fra Elland Road, Martin Ødegaard fikk en særs god opplevelse i sin første start for sin nye klubb og Pierre-Emerick Aubameyang haltet til slutt av banen med en aldri så liten smell i foten.