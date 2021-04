SUPPORTER: LeBron James er tilhenger av fotballklubben Liverpool. Her er basketprofilen på en kamp mot Manchester United i 2011. Foto: Tim Hales / AP

Tror LeBron vil være med på Liverpool-avgjørelser

LeBron James (36) er kjent som kanskje verdens beste basketspiller. Nylig ble han deleier i både Liverpool og Boston Red Sox. Styreleder Tom Werner tror LeBron vil få innflytelse.

Publisert: Nå nettopp

Det private investeringsselskapet RedBird Capital Partners investerte onsdag 750 millioner dollar (rundt 6,4 milliarder kroner) i Fenway Sports Group (FSG) - som eier både Liverpool og baseballaget Boston Red Sox. Investeringen er en del av et strategisk samarbeid mellom RedBird og FSG.

RedBird styres av Gerry Cardinale. Blant partnere i selskapet er basketstjernen LeBron James og hans langvarige samarbeidspartnere Maverick Carter og Paul Watcher (finansiell rådgiver, jobbet med blant annet Arnold Schwarzenegger og U2-Bono).

Som en del av denne transaksjonen bytter LeBron, Carter og Watcher deres tidligere aksjepost i Liverpool, og blir en del av FSGs eierskap med RedBird. Det betyr at trioen nå får en eierandel i både Liverpool og Boston Red Sox.

Fra før hadde LeBron og Carter, som har fungert som basketprofilens manager, Liverpool-aksjer verdt 43 millioner dollar (367 millioner norske kroner), ifølge The Athletic. Eierandelen deres i Liverpool skal ha vært på to prosent.

Lebron og Carter har samarbeidet med FSG i rundt ti år tidligere. Tom Werner, styreleder i både Liverpool og Boston Red Sox, tror duoen vil ha en finger med i avgjørelser som tas i klubbene fremover.

– Jeg blir faktisk overrasket dersom de ikke kommer med sine meninger om avgjørelser i lagene, og jeg ville tatt godt imot deres meninger. Jeg ser på Maverick som en nær venn. Vi har brukt mange timer på å snakke om strategi, trening og alt jeg har lært av Jürgen Klopp, og alt han har lært om basketball, sier Tom Werner til The Athletic.

Lakers-spiller LeBron James tjente 88,2 millioner dollar (753 millioner kroner) i 2020 - fjerde mest av alle idrettsutøvere bak Roger Federes (tennis) og fotballspillerne Cristiano Ronaldo, Lionel Messi og Neymar, ifølge Forbes. Formuen hans skal være på rundt 275 millioner dollar (2,4 milliarder kroner), ifølge Forbes.

James er en av Nikes viktigste utøvere. Nike er også utstyrsleverandør til Liverpool. Tom Werner røper at klubben vil vurdere å lage produkter som alle parter skal tjene på.

LeBron har tidligere uttalt at han ønsker å eie et idrettslag etter karrieren. Tom Werner sier at det kan bli aktuelt å kjøpe et NBA- eller NHL-lag for FSG og RedBird.

De nylige transaksjonene endrer ikke særlig på Liverpools overgangsbudsjett, men det skal gi klubben finansiell stabilitet og hjelpe til å bygge ut Anfield, så stadion skal få plass til 61.000 tilskuere.

