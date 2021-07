Dette betyr et kommersielt samarbeid.

LSK-HELT: Arnór Smaráson bidro sterkt til at Lillestrøm beholdt plassen i 2018. Her er han i LSK-drakt i 2019-sesongen. Foto: Geir Olsen

Smárason sammenligner LSK med Glimt: − Kan ende med noe veldig bra

Kun tre lag har bedre poengsnitt enn Lillestrøm denne sesongen. Tidligere LSK-spiller Arnór Smárason er ikke overrasket.

– Man visste hele tiden at det fantes mye potensial i dette Lillestrøm-laget. Vi rykket ned og fikk litt smaken på å vinne fotballkamper igjen. Det er viktig egenskap å lære seg å vinne, sier han til VG.

32-åringen har reist hjem til Island og Valur, som møter Bodø/Glimt i Conference League-kvalik på torsdag. Den kampen sendes på VG+ Sport.

Før det skal Lillestrøm spille bortekamp mot Stabæk onsdag. Vinner LSK der vil de plutselig være oppe og snuse på plassene som gir muligheten til Europa-spill neste år.

– Lillestrøm er på vei dit de skal være. Det blir spennende å se hvordan det blir fremover, men jeg følger med, sier Smárason.

– De har hentet noen spillere som har løftet laget, i tillegg til at det er spillere som det er spillere som man visste ville blomstre, som Lars Ranger og flere. Jeg har hatt store forventninger til de i mange år. Man visste at han kom til å ta steget og det har han gjort. Jeg er veldig stolt over de gutta som har tatt steget, sier han.

Med ujevnt antall spilte kamper er tabellen vanskelig å tolke, men kun Molde (2,14), Bodø/Glimt (1,79) og Kristiansund (1,77) har høyere poengsnitt enn LSK (1,64) og Haugesund (1,64).

Smárason mener at Valurs motstander i Conference League-kvaliken kan være en inspirasjon for LSK.

– Det kan ende med ... Alt mulig. Vi har sett at Bodø/Glimt har gjort det, flere lag har gjort det. Man må ha mål og drømmer for å oppnå noe. Det skal man ha, men samtidig må man ikke glemme hvor man kommer fra og hvor alt begynner. Fortsetter de å være like fokuserte og gir alt i kampene, så kan det ende med noe veldig bra. Det unner jeg fansen og byen virkelig.

– Jeg visste jo hva for en type lag og potensial laget hadde, så jeg er ikke så overrasket, men det er bare å kjøre på. Thomas Lehne Olsen er fortsatt der og banker de inn. Det er herlig å se.

VGs-tips: Stabæk - Lillestrøm.

* Stabæk var på høyde med Strømsgodset gjennom hele søndagskampen og skapte flere gode muligheter, men straffebommen fra Skytte ble skjebnesvanger. Og slik endte det med 1-2-tap. Dermed er Bærums-klubben på sisteplass med en 1-3-7-fasit og 12-24 i mål.

* Lillestrøm klorer seg fast i 8.plassen etter en imponerende formkurve på 4-3-0 på syv siste matcher. I fem av disse kampene har laget scoret minst to mål per kamp. Hjemme mot Molde sist var lillestrømlingene det klart beste laget i andre omgang, og fikk lønn for strevet med en fortjent utligning på overtid (1-1).

* Det kan selvsagt hende at vertene får uttelling for trenerskifte-effekten med Eirik Kjønø. Men det er et bra tak i LSK for tiden, og vi tror mest på dem.

* Borteoddsen er 2,25, spillestopp er kl. 18.59 og Eurosport Pluss viser kampen.