LANDSLAGSSPILLER: Vilde Bøe Risa, her sammen med Ingrid Syrstad Engen (bak). Foto: GONZALO FUENTES / X02443

Vilde Bøe Risa klar for Manchester United

Den norske landslagsspilleren Vilde Bøe Risa er klar for Manchester United. Det bekrefter klubben selv tirsdag formiddag.

Av Mats Arntzen

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Der kommer det frem at Vilde Bøe Risa har signert en kontrakt som strekker seg til og med 2022/23-sesongen, med opsjon på ytterligere ett år.

26-åringen kommer fra Sandviken. Tidligere har hun spilt i Arna-Bjørnar og Göteborg FC.

Bøe Risa står bokført med 37 landskamper for Norge etter at hun fikk debuten i 2016.

– Jeg er veldig glad for å være her i en så stor klubb som jeg har vokst opp med å heie på. Det er en drøm som går i oppfyllelse, sier Bøe Risa i pressemeldingen.

– Jeg gleder meg virkelig til å spille i WSL (Women’s Super League) og jeg ønsker å hjelpe laget så godt jeg kan med å kvalifisere oss til Champions League.

Fotballdirektør John Murtough er meget fornøyd med signeringen.

– Hun har alle kvalitetene man trenger for å være Manchester United-spiller og vi vet at hun kommer til å ha stor betydning her, sier han i pressemeldingen.

– Hun leser spillet så bra og er en fantastisk playmaker med strålende overblikk.

Vilde Bøe Risa blir den andre norske spilleren i klubben. Fra før er Maria Thorisdottir i klubben.