Bekreftet: Kåre Ingebrigtsen ferdig i Brann: − Vanskelig

BERGEN (VG) 8. august i fjor tok Kåre Ingebrigtsen over som trener i Brann. Under ett år senere er han ferdig i klubben.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Som VG meldte allerede før klokken 20 i kveld, er Kåre Ingebrigtsen ferdig i Brann. Det kom frem på en pressekonferanse på Brann Stadion nå like etter klokken 22. Beslutningen kommer etter at klubben avholdt et ekstraordinært styremøte i dag.

– Styret står bak en felles beslutning om å avslutte samarbeidet med Kåre. Vi ønsker å takke ham for lojaliteten til prosjektet vårt. Men det er en samlet klubb som står bak, og nå jobber vi med å få inn en ny trener, sier Branns styreleder Birger Grevstad på pressekonferansen.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

Ingebrigtsen ønsker ikke å snakke med mediene i kveld, ble det opplyst på pressekonferansen.

FERDIG: Kåre Ingebrigtsen ledet Brann-treningen for siste gang mandag ettermiddag. Foto: Hallgeir Vagenes

Trenerens avskjedigelse skjer på dagen tre år etter han fikk sparken i Rosenborg. Styrelederen forsvarer beslutningen overfor VG.

– Dette er en trist og vanskelig dag. Vi hadde ønsket og håpt at vi skulle få dette til, men vi ser at vi trenger ny giv og en ny stemme inn i garderoben. Vi føler at dette er noe vi må gjøre. Vi gjør dette for å forsøke å redde plassen, sier Grevstad til VG.

SJEFEN: Branns styreleder Birger Grevstad. Foto: Hallgeir Vagenes

Daglig leder Vibeke Johannesen var ikke til stede under hele styremøtet. Hun fortsetter i sin stilling, og sier hun håper de nå finner stabilitet i klubben.

– Vi har hatt en lang møtedag i dag. Der har vi gått igjennom første halvdel av sesongen, som har gitt oss for lite poeng. Som et resultat av det står vi nå her og har avsluttet samarbeidet med Kåre, sier Johannesen til VG.

Det var Johannesen selv som ga beskjeden til Ingebrigtsen om at han var ferdig i klubben. Hun vil ikke dele hvordan samtalen var. Jakten på ny trener er allerede i gang, men Johannesen innrømmer at det er krevende.

– Det er ikke all verdens av handlingsrom for øyeblikket, ettersom vi også ønsker å få inn noen spillere. Alle beslutninger har økonomiske konsekvenser, men det er alle parter innforstått med.

Bergenserne har kun vunnet fem av 31 kamper under Kåre Ingebrigtsens ledelse, noe som utgjør en seiersprosent på fattige 16 prosent.

les også Knusende Brann-tall: Her er «rekorden» Brann vil unngå

Spillerne skal ha fått beskjed om avgangen rundt klokken 21.30. Midtstopper Vegard Forren forteller til VG at han synes det er synd Ingebrigtsen må gå.

– Det er ingen positive tanker rundt dette. Det er mest frustrasjon og irritasjon over at vi i spillergruppen ikke har vært god nok for Kåre og gitt teamet de resultatene de har fortjent, sier Forren til VG.

Trønderen mener den atmosfære og sulten Ingebrigtsen har skapt er noe av det beste han har vært med på i karrieren.

– Ser man bort fra resultatene, har Kåre gjort en fantastisk jobb med tanke på utgangspunktet han hadde da han tok over, sier mannen med 33 A-landskamper for Norge.

Det er med andre ord ingen hemmelighet at Ingebrigtsen har hatt bred støtte i spillergruppen. Også Daouda Bamba var ute på sosiale medier for å takke Ingebrigtsen:

Foto: Skjermdump Instagram

Foto: Skjermdump Instagram

Styrelederen fikk naturligvis spørsmål om hvordan styret forholdt seg til spillergruppens standpunkt.

– Vi må ta en beslutning basert på hvilke resultater vi får. Det er sikkert mange som mener vi gjør en feil beslutning nå, men om vi ser i bunnen av det, har vi dårlige resultater. Vi må forandre en retning. Men jeg tror spillerne vi har er gode nok, sier Grevstad.

Eirik Horneland befinner seg for øyeblikket på Brann Stadion. Det er uvisst om Kåre Ingebrigtsen gjør det samme. Foto: Hallgeir Vagenes

Brann står for øyeblikket med syv poeng etter 14 kamper og ligger nest sist på tabellen. Kun Stabæk er dårligere, men de har til gjengjeld tre kamper til gode. Da Brann rykket ned i 2014, hadde de elleve poeng etter samme antall kamper. Da røk de for Mjøndalen i kvalik.

Tidligere i kveld ankom assistenttrener Eirik Horneland Brann Stadion til fots. Haugesunderen gliste til mediene som møtte opp, og ga beskjed om at han kun skulle spise reker og sjømat inne på stadion.

På pressekonferansen fikk styrelederen spørsmål om hvordan Ingebrigtsens avskjedigelse vil påvirke assistenttrener Eirik Horneland.

– Horneland har kontrakt med klubben, så dette har ikke noe å si for ham, sier Grevstad, uten at han ville svare på spørsmål om den tidligere RBK-sjefen er aktuell for å ta over som hovedtrener.