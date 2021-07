SKADEPROBLEMER: Både Sondre Sørli (t.v) og Ola Solbakken er ute med skader i Glimt-kampene om avansement i Europa. Foto: PRIVAT/NTB

Må se Glimts CL-skjebne fra sofaen: − Det vi hadde gledet oss mest til

Tirsdag satte Bodø/Glimt-troppen seg på flyet til Warszawa for å kjempe om å komme seg videre i kvalifiseringen til Champions League. På flyet satt kun én av Glimts vante fronttrio.

Av Morten Asbjørnsen

Publisert: Nå nettopp

– Det er veldig tungt. Disse kampene her er jo det vi hadde gledet oss mest til. Alt av arbeid i år var liksom for å sikte oss inn til disse kampene, så det er jo jævlig tungt, sier Ola Solbakken.

Han fikk skulderen ut av ledd mot Molde i slutten av juni. Kantspilleren ble hentet fra Ranheim i januar 2020. Han ble fast i Kjetil Knutsens ellever da Jens Petter Hauge dro til Milan og har siden beholdt plassen.

Beskjeden fra legeteamet i klubben var at han ville være på sidelinjen i alt fra seks til tolv uker etter skulderskaden. Han innrømmer at det var en tung beskjed å få.

– Fra skaden skjedde og frem til operasjonen slet jeg med å akseptere det. Å få beskjeden om at jeg skulle miste de største kampene var et slag i trynet. Men etter operasjonen kom jeg meg opp igjen. Nå blir det bedre og bedre for hver dag. Det er bare å jobbe seg tilbake. Det har gått ekstremt fort frem til nå. Fortsetter dette kan jeg være tilbake fortere enn forventet, sier Solbakken.

– Hvordan føltes det da du fikk skaden?

– Det var ekstremt vondt der og da. Jeg kjente at skulderen var i en unaturlig posisjon, så jeg ble litt redd. Men de var raske med å få den på plass. Da ville jeg fortsette, sikkert litt på grunn av adrenalin, men det var visst helt uaktuelt, ler trønderen.

22-åringen forteller likevel at han ikke synes alt for synd på seg selv. Han trekker fram at lagkamerat og kant-kollega Sondre Sørli fikk en enda verre skjebne ikke lang tid etterpå.

– Jeg følte at ting endelig begynte å sitte skikkelig i Glimt, og så kom dette. Nå får jeg jo ikke prøvd meg i Europa. Det er utrolig kjedelig, men jeg får ikke gjort noe med det, sier Sørli på telefon fra Kristiansund hvor han er en ukes tid på ferie.

HOVENT: Slik så kneet til Sondre Sørli ut tre dager etter operasjonen som fant sted i Drammen 5. juli. Foto: PRIVAT

Han røk det fremre korsbåndet i kampen mot Stabæk 27. juni. Han beskriver den umiddelbare smerten som «fryktelig» og han skjønte fort at dette kunne være alvorlig. Operasjonen ble gjennomført i Drammen mandag 5. juli.

– Det er kjempedeilig å bare bli ferdig med operasjonen. Men jeg må innrømme at det er kjipt å ikke være med til Polen. Da jeg signerte visste jeg jo at dette var i potten.

Ola Solbakken forteller at han skal se kampen mot i Bodø sammen med Victor Boniface og Fredrik André Bjørkan som også er hjemme på grunn av skader. Sørli ser kampen hjemme på sofaen i Kristiansund.

Første kamp endte med et 2–3-tap. Bortemålsregelen fjernet, så om Glimt vinner med ett mål holder det til ekstraomganger og en eventuell straffesparkkonkurranse.

– Jeg er optimist skal jeg være ærlig. Jeg så kampen i Bodø og jeg tror det er muligheter. Det blir en artig kamp å spille for dem som er der, sier Sørli.