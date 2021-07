MÅL! Carlo Holse stikker imellom og nikker inn 2–1-målet til Rosenborg på Alfheim. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Rosenborg snudde 0–1 til 3–1 i Tromsø

(Tromsø-Rosenborg 1–3) Dino Islamovic, Carlo Holse og Edvard Tagseth scoret da Rosenborg tok en sterk borteseier i Tromsø.

Det betyr at Åge Hareides menn klatrer til 4. plass og har én kamp til gode på Kristiansund, som er nummer tre i øyeblikket.

– Vi var i en tung periode. Nå har vi begynt å vinne igjen. Syv poeng på tre kamper er okay, sier Åge Hareide.

– Nå venter europacup og vanlig cup, så det blir litt avveksling.

Tomas Totland sendte Tromsø i ledelsen i det 29. minutt. Han fikk en fin pasning fra Moses. Rosenborg-forsvaret ga Totland fritt spillerom, og han takket for tilliten ved å sette ballen forbi en sjanseløs Andre Hansen.

1–1 kom få minutter senere da Vebjørn Hoff fikk stå alene og prikke et perfekt innlegg til Dino Islamovic, som scoret i sin tredje kamp på rad.

– Det var bare å sette pannen til, sier Islamovic til Discovery+ i pausen.

– Vi slipper inn nok et enkelt mål, konstaterer Totland.

SCORING: Tomas Totland scorer for Tromsø mot Dahl Reitan og Rosenborg. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Islamovic hadde samme oppfatning om scoringen til Totland:

– Det føles som om han får jogge inn i feltet og score.

– Det er bare å begynne på nytt, fastslår Åge Hareide i pausen - glad for at Rosenborg klarte å utligne Tromsøs ledelse.

– Jeg håper at vi hever oss i 2. omgang, sier han til Discovery+.

Selv om Rosenborg ikke glitret de siste 45 minuttene heller, så sendte Carlo Holse trønderne i ledelsen i det 68. minutt. Det var et riktig fint angrep som endte med at Adam Andersson fintet bort en TIL-forsvarer og la vakkert inn. Holse stakk fram og stanget ballen i mål. Målvakten Jacob Karlstrøm var på ballen, men klarte ikke å hindre at den gikk i nettet.

Så ble det 3–1 på et kanonskudd fra Edvard Tagseth, som ble servert av Adam Andersson. Trønderen med Liverpool-fortid jublet hemningsløst og løp rett til benken og omfavnet assistenttrener Trond Henriksen. Ballen gikk inn helt nede ved stolpen hos Karlstrøm, som var sjanseløs.

TIL har ennå ikke vunnet på Alfheim i 2021. Tromsø har heller ikke vunnet siden bortekampen mot Stabæk den 14. juni. Laget ligger i øyeblikket på kvalik-plassen i Eliteserien - og er ille ute.

– Vi er skuffet over null poeng, og vi er også skuffet over at vi spiller en for dårlig fotballkamp, sier TIL-trener Gaute Helstrup til Nordlys.

– De får spille ball, og vi klarer ikke å få tak i kula. Kombinert med kjedelige baklengsmål blir det tøft.

På Nordlys’ spørsmål om sin egen stilling, sier Helstrup at «det går innpå meg som alle andre».

Rosenborg hadde gjort to endringer siden Kristiansund-kampen: Kristoffer Zachariassen er solgt til Ferencvaros og ble erstatet av Anders Konradsen. Besim Serbecic spilte også fra start.

Rosenborg har slitt kraftig i det siste, men vant da Kristiansund var motstander forrige lørdag. Åge Hareides menn er nummer fem på tabellen, åtte poeng bak ledende Molde.