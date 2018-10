TØFF TID: Kjetil Knutsen, her under cupkampen mot Start, har noen viktige kamper foran seg. Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Nedrykksspøkelset henger over målløse Bodø/Glimt: – Må kjempe for livet

(Haugesund–Bodø/Glimt 1–0) Trener Kjetil Knutsen erkjenner at Bodø/Glimt er med i nedrykkskampen. Med seks kamper igjen av sesongen, kjenner klubben på presset.

Patrick Berg sier de «må kjempe for livet», og Martin Bjørnbak er frustrert over mangelen på scoringer.

– Nei, det er ikke noe vi tenker på (nedrykk, journ.anm.). Vi ser at prestasjonene er stort sett bra, men vi slipper inn veldig billige mål, og så scorer vi f... ikke mål fremover. Det er oss i et nøtteskall, og det har vært litt sånn hele sesongen, sa Bjørnbak til Eurosport etter tapet mot Haugesund, og la til at de ikke var kyniske nok.

Det var en tydelig skuffet Glimt-forsvarer som snakket med kanalen etter 0–1-tapet for Bodø/Glimt . Høydepunktene fra kampen, som fikk terningkast to på VG-børsen , kan du se i videovinduet under.

At gultrøyene reiser poengløse fra Rogaland, betyr at det fortsatt bare er fire poeng ned til Stabæk og Start, som ligger på henholdsvis playoff og nedrykk.

Tøft kampprogram

Bjørnbak er inne på noe. Bodø/Glimt er blant lagene som scorer minst. 28 scoringer denne sesongen gjør dem til en av verstingene foran mål. Bare Start (24), Sandefjord (24) og Lillestrøm (26) har scoret færre.

– Det er ikke tilfeldig lenger, så da må man bare tilbake på treningsfeltet og øve på å sette ballen i mål, sier midtbanespiller Patrick Berg til Avisa Nordland .

Og tøffe kamper gjenstår. Det er igjen seks kamper av sesongen, og de skal blant annet møte Molde, Ranheim og Rosenborg, i tillegg til at de har en potensiell skjebnekamp i oppgjøret mot Stabæk i slutten av oktober.

–Nå må vi kjempe for livet for å vise at vi hører hjemme i Eliteserien, understreker Berg.

–Er i nedrykkskampen

Dersom de ikke skal havne enda lenger ned i nedrykkssumpen, må de finne formen. Nå har de spilt tre strake kamper uten seier. Forrige trepoenger kom for en drøy måned siden, da de slo Sarpsborg 3–1 hjemme på Aspmyra.

–Vi er fullt klar over at vi er i nedrykkskampen. Nå har vi forspilt de mulighetene vi har hatt til å komme oss ut av den, og realiteten er at vi må kjempe hver kamp for å ta poeng for å holde oss i Eliteserien. Det må man ikke få panikk av. Det er verre for de lagene som ligger bak oss, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen.

Det kunne – og burde – blitt tre poeng mot medaljejagende Haugesund. Glimt var det førende laget, og i store deler av kampen var det spill mot et mål. De hadde god kontroll defensivt, styrte banespillet, men måtte gå av banen uten scoring–og uten poeng.

Spesielt normalt pålitelige Kristian Fardal Opseth–Bodø/Glimts toppscorer–hadde en stille dag på jobben. Han misbrukte to store muligheter i 1. omgang. Det var bare David Akintola som fant veien til mål, med sin matchvinnerscoring noen minutter ut i andre omgang.

Nå må Glimt begynne å plukke poeng dersom det skal bli fornyet kontrakt i Eliteserien. Det må de gjøre, vel vitende om at nedrykksspøkelset henger over dem.