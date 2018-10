OVERRASKENDE TAP: Sander Berges Genk kom fra en rekke på over 20 obligatoriske kamper på rad uten tap, men greide ikke å hamle opp med Sarpsborg 08. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Sander Berge mener Sarpsborg 08 har kunstgress-fordel

FOTBALL 2018-10-05T05:12:41Z

SARPSBORG (VG) En skuffet Sander Berge mener kunstgress gir Sarpsborg 08s «norske stil» en annen dimensjon.

Publisert: 05.10.18 07:12

– De spiller med mye ettertrykk og lange baller. Og her på kunstgress føler jeg man får en annen dimensjon av den spillestilen. Og så er de veldig gode på det, sier Berge.

Før torsdagens kamp avviste både Berge og Genk-trener Phillippe Clement at kunstgresset på Sarpsborg Stadion endret inngangen deres til kampen. Clement uttalte at spillerne hans kun skulle tenke på å vinne, og ikke bry seg om de spilte på gress, kunstgress eller på en parkeringsplass.

Etter det overraskende tapet erkjenner imidlertid Berge at underlaget ikke var irrelevant, uten at den norske landslagsspilleren vil gi kunstgresset skylden for tapet.

– Vi må bare forberede oss og være klar for en slik strid, sier Belgia-proffen, som kun har ett konkurrerende lag i ligaen som spiller på kunstgress.

– Undervurderer dere Sarpsborg?

– Nei, absolutt ikke. Men det er en helt annen type fotball. Sarpsborg er gode på dødballer og lange innkast, sier Berge

– Er det kjedelig fotball?

– Det er ikke helt min type fotball, kan du si. Men det er en annen måte å vinne fotballkamper på, og det gjør de veldig solid i dag. De vinner fortjent, sier midtbanespilleren.

Se hele intervjuet med Sander Berge:

Ettersom Malmö vant mot Besiktas hjemme i Sverige samtidig som Sarpsborg utførte sin bragd, står alle lagene i Europaligaens gruppe I nå med like mange poeng. Men Østfold-klubben leder gruppen på målforskjell.

– Vi kan jo screen-shotte den tabellen sånn som den ser ut nå, så kan vi leve litt på det, smiler Joachim Thomassen.

Kristoffer Zachariassen sikret seg Berges drakt etter bragden torsdag kveld:

Kaptein Thomassen spådde at Sarpsborg skulle vinne nettopp 3–1 da han ble spurt om å tippe utfallet på pressekonferansen dagen før kampen.

– Det var kanskje litt flåsete sagt, men spillergruppen inne i garderoben har alltid troen på seier her på Sarpsborg Stadion. Vi leverer en kanonmatch i dag og viser at vi ønsker å være med i dette selskapet, sier Thomassen.

– Vi kom ikke til gruppespillet bare for å spille kampene. Vi vil ha mer. Så får vi se hvordan det går når vi kommer til desember, sier tomålsscorer Patrick Mortensen om muligheten for avansement fra gruppespillet.