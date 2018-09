BLE AVSLØRT: TV 2 avslørte tidlig på kampdagen at Stefan Johansen kom til å starte mot Kypros. Her byttes han ut av landslagssjef Lars Lagerbäck etter å ha scoret to mål. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Lekkasjer irriterer landslagsgutta: – Skjønner ikke hvordan

FOTBALL 2018-09-06T22:29:49Z

ULLEVAAL (VG) Nok en gang fikk omverdenen vite Norges startoppstilling i god tid før kampstart. Det irriterer landslagstrener Lars Lagerbäck (70), men spesielt flere av spillerene.

Publisert: 07.09.18 00:29

– Vi ønsker å holde ting så hemmelig som mulig, lengst mulig. Det har skjedd flere ganger nå at det har kommet ut, og det er ikke noe vi er fornøyd med, sier Mohamed «Moi» Elyounoussi til VG.

Før de siste landskampene har TV 2 kunnet avsløre Lagerbäcks laguttak tidlig på kampdagen, noe som ble tatt opp med spillerne under landslagssamlingen i juni.

I forrige landskamp mot Panama var det ingen lekkasjer, men før Nations League-åpningen mot Kypros kunne TV 2 igjen avsløre Norges planer.

– Dette temaet har vi snakket om før. Likevel kommer det ut. Hvordan TV 2 finner ut av det, vet vi ikke ennå, sier en småirritert «Moi».

Johansen: – Ikke bra

Landslagskaptein Stefan Johansen misliker også lekkasjene i mediene.

– Det har vært en liten tradisjon at laget har kommet ut en dag før. Det er selvfølgelig ikke bra. Det er greit nok at vi får laget, men vi må klare å holde det internt. Jeg skjønner ikke hvordan det lekker ut. Det er litt synd at det skjer, sier torsdagens tomålsscorer til VG.

– Alle som forstår fotball, forstår at jo lengre vi klarer å holde det skjult, desto mindre vet motstanderen hvordan de kan legge opp mot spillere. Det er synd, men sånn er det, og så får vi prøve å rette opp i det, sier Johansen.

– Lagerbäck har tatt det opp med dere?

– Det har vært en liten frustrasjonsgreie for oss spillerne også. Vi vet at fotball handler om små marginer, det kan være den lille marginen som avgjør. Hvis vi vet motstanderens lag kan vi også dra en fordel av det. Det er ikke det som til syvende og sist avgjør kampene, men det kan være med og hjelpe.

– Kan ha en viss betydning

NTB tok opp at laguttaket ble lekket, under pressekonferansen med Lars Lagerbäck etter seieren over Kypros.

– Jeg hadde ingen dialog med spillerne om det før dette laguttaket, men jeg kommer til å ha det. Dette er en av få saker vi kanskje kommer til å ta en demokratisk beslutning på – hva de føler og hvor irriterte de blir, sier Lagerbäck.

– Jeg tror det har en marginal betydning, spesielt hvis du overrasker med å bytte en spillertype mot en annen. Det kan ha en viss betydning, så vi skal ikke være nonchalante. Betyr det bare en halv prosent, så er alle halvprosenter viktige. Det er ikke et kjempetema, men det er beklagelig at det kommer ut, sier han.