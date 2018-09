KLAR TALE: Lillestrøms supporterklubb Kanarifansen varsler stilleprotest i mandagens kamp mot Tromsø. Bildet er tilfeldig valgt og personene på bilder trenger ikke å ha noen kobling til Kanarifansens avgjørelse. Foto: Torbergsen, Mats / NTB scanpix

Kanarifansen varsler stilleaksjon i skjebnekamp

FOTBALL 2018-09-23T18:45:27Z

Mandag skal Lillestrøm ut i en av sine viktigste kamper gjennom tidene. Supporterklubben Kanarifansen varsler protestaksjon i den forbindelse.

Publisert: 23.09.18 20:45 Oppdatert: 23.09.18 21:10

Det varsler supporterklubben om på sine egne Facebook-sider , ifølge Romerikes Blad som omtalte saken først.

– Spillerne må forstå hvor mye dette betyr og at dette ikke bare er en hobby for oss, heter det blant annet i innlegget.

Supporterklubben skriver at de vil være stille i 19 minutter og 17 sekunder av kampen mot Tromsø mandag. Tallene 19 og 17 henger trolig sammen med at LSK ble stiftet i 1917.

– Det der har jeg ingen kommentar til. Det får styret i Kanarifansen svare for selv, sier talsmann Kenneth Kvebek til VG søndag kveld.

På sosiale medier har det vekket reaksjoner at Lillestrøm-supporterne - som etter søndagens runde i Eliteserien har fire poeng opp til trygg plass - velger en slik stilleaksjon i en av de viktigste kampene i klubbens historie.

Mads Hansen - tidligere fotballspiller i Mjøndalen - er en av mange som reagerer. Han har i utgangspunktet liten tro på at fotballspillere ikke gir alt når de først er på banen.

Overfor VG utdyper fotballeksperten sitt synspunkt:

– Hovedpoenget mitt er timingen. Det viktigste for hele Lillestrøm Sportsklubb er vel at alle gjør det de kan for at klubben skal ta tre poeng i morgen. Det er mulig at tanken til Kanarifansen er at spillerne skal yte mer som en følge av dette, men jeg tror det virker mot sin hensikt, sier Hansen til VG.

– Slik jeg ser det er ofte det største problemet i motgang at lag og spillere mangler selvtillit som en følge av dårlige opplevelser. Jeg mener det er et mye større problem enn at spillerne ikke gir alt. Det er i motgang du trenger støtte, og da er ikke en boikott løsningen slik jeg ser det, sier han.

Kritiserer spillernes innsats

Hansen sikter til uttalelsen fra supporterklubben, der man skriver at man føler at spillerne ikke gir hundre prosent.

- For oss som supportere er Lillestrøm Sportsklubb og Eliteserien blodig alvor! Vi forventer ikke mye. I essens forventer vi kun én ting. Vi forventer 100%, skriver supporterklubben og konkluderer:

– Dessverre opplever veldig mange supportere at dette ikke gjelder for alle. I senere tid opplever man spillere som gir opp i løpsdueller, trekker seg i taklinger og som spiller på 80% fordi vi har fått en mann utvist. DETTE ER IKKE GODT NOK, slår de blant annet fast.