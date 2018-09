MØTES: Mohamed Salahs Liverpool og Neymars PSG barker sammen på Champions Leagues åpningsdag. Foto: REUTERS

Slik ser du Champions League – flere kunder får ikke storkampen på TV

Forvirret over det nye Champions League-oppsettet på norsk TV? Her er alt du trenger å vite.

Fra og med denne sesongen deles Champions League -dagene opp i to kamptidspunkter: Der det tidligere kun ble spilt kamper klokken 20.45, skal det nå spilles kamper både klokken 18.55 (to kamper) og 21.00 (seks kamper) på tirsdager og onsdager.

I tillegg har TV 2 inngått et samarbeid med Nordic Entertainment Group, mediehuset som eier Viasport-kanalene, som innebærer at de sammen har rettighetene for Champions League i det norske markedet.

Det betyr at TV-seere må forholde seg til en ny Champions League-hverdag i midtukene.

Viasat 4 og Viasport-kanalene vil fortsatt sende de aller fleste kampene. 14 av 16 kamper i hver spillerunde vil bli sendt på MTGs lineære kanaler. I tillegg vil samtlige 16 kamper i hver spillerunde sendes på deres strømmetjeneste Viaplay .

Dersom du utelukkende ønsker å strømme Champions League denne høsten, betyr det med andre ord at et Viaplay-abonnement til 299 kroner i måneden er nok til å få sett alle kampene.

Ingen enighet med Canal Digital og Altibox

Hva så med TV 2? Kanalen har sikret seg to kamper fra hver spillerunde, altså ett oppgjør per kampdag, som vil bli vist på strømmetjenesten TV 2 Sumo og den nye sportskanalen TV 2 Sport 1 som lanseres tirsdag 18. september i forbindelse med storkampen Liverpool–PSG.

Den kampen, men også Real Madrid mot Roma på onsdag og Cristiano Ronaldos Old Trafford-comeback med Juventus den 23. oktober, er blant oppgjørene som sendes på TV 2 Sport 1 og TV 2 Sumo. Disse kan strømmes med en TV 2 Sumo «Sport»-pakke til 99 kroner i måneden.

TV 2 Sport 1 er tilgjengelig åpent for kunder hos RiksTV (kanalplass 12), Get (122) og Viasat (13), som dermed vil få sett Liverpool mot PSG på lineær TV uten ekstra utgifter. Dette gjelder imidlertid ikke Telenor-eide Canal Digital og Altibox, som til sammen innebærer hoveddelen av markedet med over rundt 1,4 millioner norske kunder av totalt 2,2 millioner. Det har vekket reaksjoner i sosiale medier.

– Akkurat denne kanalen har vi per i dag ingen avtale om, bekrefter kommunikasjonsdirektør Tormod Sandstø i Canal Digital, som også fastslår at det ikke vil bli noen avtale før kampstart mellom Liverpool og PSG.

– Vi skjønner at folk kan bli litt forvirret. Da svarer vi at vi ikke har kanalen per i dag, men forklarer kundene hvordan de likevel kan få tilgang til alle Champions League-kanalene. Vi opplever at det har blitt tatt godt imot, sier Sandstø.

Han påpeker at Canal Digital Satelitt-kunder som abonnerer på Viasport-pakken på lineær TV, får tildelt en kostnadsfri Viaplay-bruker slik at de får tilgang til blant annet PSG–Liverpool på strømmetjenesten. Dette gjelder ikke Canal Digital Kabel-kunder.

– Hvis du ikke er så ivrig at du vil betale, så får du noen kamper gratis også, sier Sandstø, som blant annet viser til at den åpne kanalen Viasat 4 viser Inter–Tottenham tirsdag.

Her ser du kampene i første Champions League-runde:

Tirsdag 18. september:

18.55: Inter–Tottenham (Viasat 4 og Viaplay)

18.55:Barcelona–PSV (Viasport 2 og Viaplay)

21.00: Liverpool–PSG (TV 2 Sport 1, TV 2 Sumo og Viaplay)

21.00: Monaco–Atlético Madrid (Viasport 1 og Viaplay)

21.00: Club Brugge–Borussia Dortmund (Viasport 2 og Viaplay)

21.00: Schalke 04–Porto (Viasport 3 og Viaplay)

21.00: Røde Stjerne–Napoli (Viasport + og Viaplay)

21.00: Galatasaray–Lokomotiv Moskva (Viaplay)

Onsdag 19. september:

18.55: Shakhtar Donetsk–Hoffenheim (Viasport 2 og Viaplay)

18.55: Ajax–AEK Athen (Viasport 3 og Viaplay)

21.00: Real Madrid–Roma (TV 2 Sport 1, TV 2 Sumo og Viaplay)

21.00: Young Boys–Manchester United (Viasport 1 og Viaplay)

21.00: Manchester City–Lyon (Viasport 2 og Viaplay)

21.00: Valencia–Juventus (Viasport 3 og Viaplay)

21.00: Benfica–Bayern München (Viasport + og Viaplay)

21.00: Viktoria Plzen–CSKA Moskva (Viaplay)