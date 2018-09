TV-STJERNE: Kåre Ingebrigtsen skal være studioekspert i de siste ni serierundene – for Discovery. Foto: Bjørn S. Delebekk

Kåre Ingebrigtsen blir Discovery-ekspert

Tidligere Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen (52) skal jobbe med Eliteserien resten av fotballsesongen, for TV-rettighetshaver Discovery.

Publisert: 10.09.18 17:05

19. juli fikk han sparken som Rosenborg-trener. Snaut to måneder senere er Ingebrigtsen altså klar for å mene noe om både RBK – og Eliteserien.

Den dagen han fikk sparken, fleipet Ingebrigtsen til VG om at avisen kunne gi han jobb som ekspert.

« Og kanskje dere trenger en fotballekspert i VG? Jeg er klar, sier Kåre Ingebrigtsen – og ler godt gjennom telefonen.»

Nå blir altså ekspertrollen en realitet – men i Discovery, som sender alle kampene i Eliteserien.

– Jeg fikk et tilbud fra Discovery ganske tidlig etter at jeg fikk sparken. Men jeg trengte en tenkepause, jeg trengte rett og slett en pause fra fotball, i en måned eller to. Og nå har jeg fått det, jeg er sulten og klar for å jobbe med fotball igjen. Og da passer det godt å jobbe TV akkurat nå, sier Ingebrigtsen til VG.

Han ønsker seg tilbake til treneryrket, men mener det ikke haster – så veldig i hvert fall.

– Jeg har en kontrakt med Discovery ut sesongen, i utgangspunktet. Så får vi se. Dukker det opp en interessant trenerjobb så vil jeg selvsagt vurdere det. Og derfor er det også viktig å holde seg oppdatert på norsk fotball, noe jeg automatisk gjør nå som jeg skal mene og analysere på TV, sier Ingebrigtsen.

Han skal ikke stå på indre bane på Lerkendal, og han skal ikke være ekspertkommentator under RBK-kamper. Det samme skjedde med Tor Ole Skullerud, som gikk av som Strømsgodset-trener i sommer. Han kommenterer ikke SIF-kamper. Kåre Ingebrigtsen skal «synse» fra studioet i Oslo, en-to ganger hver helg, resten av sesongen. Men det blir jo umulig å komme utenom Rosenborg når kamper og runder skal vurderes og analyseres.

– Vil det bli vanskelig å være objektiv i analysene av Rosenborg, så kort tid etter at du fikk sparken?

– Jeg tror ikke det. Selvsagt har jeg tenkt på dette, og jeg føler meg trygg på at jeg skal klare å være balansert, objektiv, også i analysene av Rosenborg.

– Hvem håper du vinner Eliteserien 2018?

– Jeg er jo trønder, så jeg ønsker jo at Rosenborg vinner, sier Kåre Ingebrigtsen – i kjent stil.